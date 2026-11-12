Фото: полиция

ДТП произошло 11 ноября около 17:30 между селами Лелюховка и Малый Кобелячок Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На автодороге М-22 столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии погибли оба водителя.

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, вечером 2 ноября в Ровенской области автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми. Пострадали два человека, лошади погибли на месте ДТП.