Дальнобойные удары по России: Силы обороны поразили пять крупнейших НПЗ страны

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны Украины с 30 октября поразили пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Среди них – предприятия в Омске, Киришах, Рязани, Нижнем Новгороде и Ярославле

Об этом сообщили в Генштабе, передает RegioNews.

Одной из последних целей стал Омский нефтеперерабатывающий завод, который украинские военные поразили 11 ноября. Предприятие расположено примерно в 2500 километрах от украинской границы и является самым мощным НПЗ России.

Его мощность составляет более 21 млн. тонн нефти в год, а глубина переработки достигает около 99%. После поражения на территории завода вспыхнул пожар.

Также подтверждены результаты ударов по Киришскому и Саратовскому нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября украинские силы поразили предприятие "Кинеф" в Ленинградской области. Его мощность составляет около 20 млн тонн нефти в год, что обеспечивает более 6% от общего объема нефтепереработки России.

В результате атаки повреждены установки первичной переработки нефти и две установки охлаждения.

Еще один удар пришелся на Саратовский НПЗ в ночь на 7 ноября. Предприятие имеет мощность около 7 млн. тонн нефти в год. По информации Сил обороны, повреждена единая установка первичной переработки нефти АВТ-6, две установки гидроочистки горючего, трубопроводы и резервуар объемом 10 тысяч кубометров. На территории завода возник пожар, а работу предприятия остановили.

В Силах обороны отмечают, что поражение установок первичной переработки сокращает производство топлива для российской армии и влияет на доходы, используемые Россией для финансирования войны против Украины.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.