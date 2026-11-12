00:55  12 ноября
Украинская ведущая попала в ДТП: ее готовят к операции
00:35  12 ноября
В роддоме, где Ирина Федишин потеряла дочь, сделали заявление
07:36  12 ноября
Во Львовской области из окна шестого этажа выпала 14-летняя девушка
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2026, 13:52

Дальнобойные удары по России: Силы обороны поразили пять крупнейших НПЗ страны

12 ноября 2026, 13:52
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

Силы обороны Украины с 30 октября поразили пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Среди них – предприятия в Омске, Киришах, Рязани, Нижнем Новгороде и Ярославле

Об этом сообщили в Генштабе, передает RegioNews.

Одной из последних целей стал Омский нефтеперерабатывающий завод, который украинские военные поразили 11 ноября. Предприятие расположено примерно в 2500 километрах от украинской границы и является самым мощным НПЗ России.

Его мощность составляет более 21 млн. тонн нефти в год, а глубина переработки достигает около 99%. После поражения на территории завода вспыхнул пожар.

Также подтверждены результаты ударов по Киришскому и Саратовскому нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября украинские силы поразили предприятие "Кинеф" в Ленинградской области. Его мощность составляет около 20 млн тонн нефти в год, что обеспечивает более 6% от общего объема нефтепереработки России.

В результате атаки повреждены установки первичной переработки нефти и две установки охлаждения.

Еще один удар пришелся на Саратовский НПЗ в ночь на 7 ноября. Предприятие имеет мощность около 7 млн. тонн нефти в год. По информации Сил обороны, повреждена единая установка первичной переработки нефти АВТ-6, две установки гидроочистки горючего, трубопроводы и резервуар объемом 10 тысяч кубометров. На территории завода возник пожар, а работу предприятия остановили.

В Силах обороны отмечают, что поражение установок первичной переработки сокращает производство топлива для российской армии и влияет на доходы, используемые Россией для финансирования войны против Украины.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война Генштаб НПЗ
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Смертельное ДТП в Киевской области: пешеходка погибла на месте
12 ноября 2026, 14:55
"Хочет уничтожить жизнь": Зеленский рассказал о планах Путина в отношении украинских городов
12 ноября 2026, 14:41
Военные на Юге подрезали "крылья" россиянам
12 ноября 2026, 14:40
В Ровенской области грузовик перевернулся и прижал водителя: мужчина погиб
12 ноября 2026, 14:38
В Черкасской области в результате ДТП пострадали четыре человека
12 ноября 2026, 13:40
Смерть малыша во время лечения зубов: в Тернополе вынесли приговор двум медикам
12 ноября 2026, 13:26
В Одессе мужчина за $5500 обещал бронирование от мобилизации и выезд за границу
12 ноября 2026, 13:26
Авария на Одесщине: на трассе перевернулся грузовик
12 ноября 2026, 13:18
В Киеве после падения дрона на дорогу загорелась легковушка и поврежден автобус
12 ноября 2026, 12:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Николай Княжицкий
Все блоги »