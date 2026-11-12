Авария на Одесщине: на трассе перевернулся грузовик

Фото: Национальная полиция

В четверг, 12 ноября, на 51-м километре автодороги Одесса – Рени произошло ДТП с участием грузовика

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

На месте работали патрульные полицейские. К ликвидации последствий аварии также были привлечены местные коммунальные службы. Для поднятия грузовика использовали специальную технику.

Полицейские устанавливают все происшествия ДТП.

Напомним, на Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево , девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.