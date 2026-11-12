Смерть малыша во время лечения зубов: в Тернополе вынесли приговор двум медикам

Фото: Суспильное Тернополь

В Тернополе суд признал виновными двух медиков в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти годовалого мальчика

Как сообщают корреспонденты Суспильного, приговор Тернопольский горрайонный суд огласил 12 ноября, передает RegioNews.

Стоматолога-хирурга приговорили к двум годам заключения, а врача-анестезиолога – к одному году лишения свободы.

Оба медика обвинялись по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса. Кроме заключения, их на три года лишили права занимать должности, связанные с оказанием медицинской помощи и медицинской практики.

Трагедия произошла 13 ноября 2023 в Тернопольской областной детской больнице. Годовалый Еремий Плиш умер во время лечения зубов под общим наркозом.

По данным областной прокуратуры, медики не учли наличие у ребенка выраженного хронического воспалительного процесса, подтвержденного предварительными анализами крови, а также не провели надлежащую предоперационную подготовку и дополнительные обследования. Во время вмешательства у мальчика развились острая легочно-сердечная недостаточность и отек легких, что привело к остановке сердца.

Мать мальчика Руслана Плиш назвала приговор справедливым, хотя и недостаточным из-за потери сына.

"Для меня очень важно, что сейчас судья объявил их виновными. Поскольку в смерти моего маленького Иеремийчика все же доказано, что виновны врачи", – сказала женщина.

По ее словам, рассмотрение дела сопровождалось затягиванием процесса

Напомним, в Одессе врачу-анестезиологу частной клиники объявили подозрение из-за смерти пятилетнего ребенка. Трагедия произошла в ноябре 2025 года. По данным правоохранителей, медик ненадлежаще исполнил свои профессиональные обязанности.