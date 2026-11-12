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Делку сообщили о подозрении по факту злоупотребления влиянием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который за 5500 долларов обещал помочь военнообязанным получить бронирование от мобилизации и уехать за границу.

По данным полиции, фигурант искал мужчин, желающих избежать мобилизации, и предлагал им трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры, которое бронирует своих работников.

В частности, одному из знакомых он предложил оформить такое трудоустройство с последующей служебной командировкой за границу. Мужчина уверял, что сможет организовать это благодаря влиянию на чиновников, уполномоченных принимать соответствующие решения.

Делка задержали во время получения 5500 долларов. Деньги изъяли как вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении. Суд заключил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники разоблачили мужчину, который пытался уехать из Украины за поддельным свидетельством о рождении третьего ребенка. Он признался, что купил документ через Telegram.