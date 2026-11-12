00:55  12 ноября
Украинская ведущая попала в ДТП: ее готовят к операции
00:35  12 ноября
В роддоме, где Ирина Федишин потеряла дочь, сделали заявление
07:36  12 ноября
Во Львовской области из окна шестого этажа выпала 14-летняя девушка
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2026, 13:26

В Одессе мужчина за $5500 обещал бронирование от мобилизации и выезд за границу

12 ноября 2026, 13:26
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Делку сообщили о подозрении по факту злоупотребления влиянием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который за 5500 долларов обещал помочь военнообязанным получить бронирование от мобилизации и уехать за границу.

По данным полиции, фигурант искал мужчин, желающих избежать мобилизации, и предлагал им трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры, которое бронирует своих работников.

В частности, одному из знакомых он предложил оформить такое трудоустройство с последующей служебной командировкой за границу. Мужчина уверял, что сможет организовать это благодаря влиянию на чиновников, уполномоченных принимать соответствующие решения.

Делка задержали во время получения 5500 долларов. Деньги изъяли как вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении. Суд заключил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники разоблачили мужчину, который пытался уехать из Украины за поддельным свидетельством о рождении третьего ребенка. Он признался, что купил документ через Telegram.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
задержание Одесская область выезд за границу бронирование от мобилизации побег за границу
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Смертельное ДТП в Киевской области: пешеходка погибла на месте
12 ноября 2026, 14:55
"Хочет уничтожить жизнь": Зеленский рассказал о планах Путина в отношении украинских городов
12 ноября 2026, 14:41
Военные на Юге подрезали "крылья" россиянам
12 ноября 2026, 14:40
В Ровенской области грузовик перевернулся и прижал водителя: мужчина погиб
12 ноября 2026, 14:38
Дальнобойные удары по России: Силы обороны поразили пять крупнейших НПЗ страны
12 ноября 2026, 13:52
В Черкасской области в результате ДТП пострадали четыре человека
12 ноября 2026, 13:40
Смерть малыша во время лечения зубов: в Тернополе вынесли приговор двум медикам
12 ноября 2026, 13:26
Авария на Одесщине: на трассе перевернулся грузовик
12 ноября 2026, 13:18
В Киеве после падения дрона на дорогу загорелась легковушка и поврежден автобус
12 ноября 2026, 12:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Николай Княжицкий
Все блоги »