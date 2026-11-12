РФ нанесла повторный удар по Одессе
В четверг, 12 ноября, около 12:00 российские войска повторно атаковали Одессу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
В результате очередной атаки легковой автомобиль разбит вдребезги – возник пожар.
Информация о пострадавших не поступала.
Спасатели потушили пожар.
Напомним, ранее российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по Одессе и пригороду. В городе зафиксировано попадание в многоэтажное здание.
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