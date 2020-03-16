В Черновцах ограничат работу общественного транспорта
Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук в Facebook.
Он отметил, что одна из больных жительниц области заразилась, не находясь в Италии или в другой стране, где этот вирус распространяется, "то есть заражение произошло уже внутри Черновицкой области, здесь на месте".
"Прекращается работа всех учреждений торговли, не торгуют предметами питания и предметами первой необходимости, такие как бытовая химия, определенный перечень хозяйственных товаров, средств личной гигиены и так далее", - сказал мэр.
Он добавил, что при этом в магазинах, которые продолжат работу, будет уменьшено допустимое количество посетителей, которые смогут там находиться одновременно. Кафе и рестораны могут заниматься доставкой еды. Каспрук также призвал граждан отказаться от использования наличных и минимизировать контакт с покупателями.
"Что касается общественного транспорта в городе, так же сегодня будет принято решение об определенных ограничениях ... Речь пойдет о том, чтобы обеспечить в первую очередь общественным транспортом тех людей, которые остаются работать", - сказал мэр, пообещав сообщить детали позже.
Каспрук также сообщил, что распорядился органам местного самоуправления перейти в ограниченный режим работы с минимальным физическим контактом с жителями. Он также анонсировал разработку рекомендаций по работе почтовых, банковских отделений.
Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.
Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.
- 16:10 16 марта От зоопарка до спортзалов: в Николаеве приостанавливают работу всех мест развлекательного характера
- 16:05 16 марта Через КПВВ на оккупированную территорию пытались провезти тысячи долларов и миллионы рублей
- 15:54 16 марта На Буковине мужчину привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 15:34 16 марта В Ровно полицейские оштрафовали нардепа
- 15:24 16 марта "Укрзализныця" приостанавливает движение пригородных поездов через границу
- 14:01 16 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных