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16 марта 2020, 13:48 9

В Черновцах ограничат работу общественного транспорта

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16 марта 2020, 13:48 9
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В Черновцах с вечера 16 марта закроют заведения общественного питания, прекратят работу всех магазинов, которые не торгуют продуктами и предметами первой необходимости, и ограничат работу общественного транспорта.
Фото: promin.cv.ua
В Черновцах с вечера 16 марта закроют заведения общественного питания, прекратят работу всех магазинов, которые не торгуют продуктами и предметами первой необходимости, и ограничат работу общественного транспорта.

Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук в Facebook.

Он отметил, что одна из больных жительниц области заразилась, не находясь в Италии или в другой стране, где этот вирус распространяется, "то есть заражение произошло уже внутри Черновицкой области, здесь на месте".

"Прекращается работа всех учреждений торговли, не торгуют предметами питания и предметами первой необходимости, такие как бытовая химия, определенный перечень хозяйственных товаров, средств личной гигиены и так далее", - сказал мэр.

Он добавил, что при этом в магазинах, которые продолжат работу, будет уменьшено допустимое количество посетителей, которые смогут там находиться одновременно. Кафе и рестораны могут заниматься доставкой еды. Каспрук также призвал граждан отказаться от использования наличных и минимизировать контакт с покупателями.

"Что касается общественного транспорта в городе, так же сегодня будет принято решение об определенных ограничениях ... Речь пойдет о том, чтобы обеспечить в первую очередь общественным транспортом тех людей, которые остаются работать", - сказал мэр, пообещав сообщить детали позже.

Каспрук также сообщил, что распорядился органам местного самоуправления перейти в ограниченный режим работы с минимальным физическим контактом с жителями. Он также анонсировал разработку рекомендаций по работе почтовых, банковских отделений.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.

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