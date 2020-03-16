Карантин в Черновцах "добрался" до гинекологов и стоматологов
Об этом сообщили в городском управлении медицинского обслуживания в сфере здравоохранения, пишет RegioNews.
Консультирование беременных будет проводиться в телефонном режиме с участковыми акушер-гинекологами и с врачами первичной медицинской помощи по заключенным декларациям на медицинское обслуживание. Неотложная медицинская помощь женскому населению предоставляется в обычном режиме.
Кроме того, в управлении рекомендуют воздержаться от плановых профилактических осмотров и плановых визитов к врачам стоматологов (детских и взрослых) городских поликлиник до окончания общегосударственного карантина.
Все педагоги Черновицкой области до окончания общегосударственного карантина будут работать дистанционно, сообщили в областном управлении образования. Учителя записывают видео с объяснением материала и распространяют видео уроки в yоutube.
В помещение банков запускают только по два человека, остальные ждут на улице. Поэтому под отделениями образовались очереди.
Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.
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