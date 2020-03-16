10:22  16 марта
Консульства Украины приостановили выдачу виз
14:33  16 марта
Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС
10:53  16 марта
Агрессия против Украины: ЕС продлил санкции против России
UA | RU
UA | RU
16 марта 2020, 13:32 40

Карантин в Черновцах "добрался" до гинекологов и стоматологов

Читайте також
українською мовою
16 марта 2020, 13:32 40
Читайте також українською мовою
Все педагоги переведены на дистанционную работу, в помещениях банков обслуживают одновременно не более двух человек. Прекращены плановые осмотры женщин, также буковинцам советуют воздержаться от плановых визитов к стоматологам
Фото: parodontax.info
Все педагоги переведены на дистанционную работу, в помещениях банков обслуживают одновременно не более двух человек. Прекращены плановые осмотры женщин, также буковинцам советуют воздержаться от плановых визитов к стоматологам

Об этом сообщили в городском управлении медицинского обслуживания в сфере здравоохранения, пишет RegioNews.

Консультирование беременных будет проводиться в телефонном режиме с участковыми акушер-гинекологами и с врачами первичной медицинской помощи по заключенным декларациям на медицинское обслуживание. Неотложная медицинская помощь женскому населению предоставляется в обычном режиме.

Кроме того, в управлении рекомендуют воздержаться от плановых профилактических осмотров и плановых визитов к врачам стоматологов (детских и взрослых) городских поликлиник до окончания общегосударственного карантина.

Все педагоги Черновицкой области до окончания общегосударственного карантина будут работать дистанционно, сообщили в областном управлении образования. Учителя записывают видео с объяснением материала и распространяют видео уроки в yоutube.

В помещение банков запускают только по два человека, остальные ждут на улице. Поэтому под отделениями образовались очереди.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)


коронавірус
Черновицкую область хотят закрыть на карантин
16 марта 2020, 12:58
Коронавирус в Черновцах: состояние больных СOVID-19 стабильное
16 марта 2020, 12:47
Мужчина, у которого первым обнаружили коронавирус в Черновцах, получил отрицательный тест на COVID-19
16 марта 2020, 12:33
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 марта 2020, 14:01
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Выборы в Харькове: какую фракцию в Раде выберет Светличная
16 марта 2020, 15:03
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »