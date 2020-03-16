Карантин в Черновцах "добрался" до гинекологов и стоматологов

Все педагоги переведены на дистанционную работу, в помещениях банков обслуживают одновременно не более двух человек. Прекращены плановые осмотры женщин, также буковинцам советуют воздержаться от плановых визитов к стоматологам

Фото: parodontax.info

Все педагоги переведены на дистанционную работу, в помещениях банков обслуживают одновременно не более двух человек. Прекращены плановые осмотры женщин, также буковинцам советуют воздержаться от плановых визитов к стоматологам

Об этом сообщили в городском управлении медицинского обслуживания в сфере здравоохранения, пишет RegioNews. Консультирование беременных будет проводиться в телефонном режиме с участковыми акушер-гинекологами и с врачами первичной медицинской помощи по заключенным декларациям на медицинское обслуживание. Неотложная медицинская помощь женскому населению предоставляется в обычном режиме. Кроме того, в управлении рекомендуют воздержаться от плановых профилактических осмотров и плановых визитов к врачам стоматологов (детских и взрослых) городских поликлиник до окончания общегосударственного карантина. Все педагоги Черновицкой области до окончания общегосударственного карантина будут работать дистанционно, сообщили в областном управлении образования. Учителя записывают видео с объяснением материала и распространяют видео уроки в yоutube. В помещение банков запускают только по два человека, остальные ждут на улице. Поэтому под отделениями образовались очереди. Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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