Черновицкую область хотят закрыть на карантин

Такое обращение областная власть направила главному санитарному врачу Украины

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Такое обращение областная власть направила главному санитарному врачу Украины

Об этом передает корреспондент RegioNews.

Как сообщила на брифинге Наталья Гусак, заместитель председателя Черновицкой ОГА, сегодня, 16 марта, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, поддержали обращение Натальи Гопко, и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины, к главному санитарному врачу Украины относительно определения карантина на территории Черновицкой области.

"Речь идет о закрытии области, - отмечает Наталья Гусак. - Решение об этом облгосадминистрация не может принять самостоятельно. Поэтому мы ждем ответа из Киева ".

Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.

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