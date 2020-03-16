10:22  16 марта
Консульства Украины приостановили выдачу виз
09:01  16 марта
За рубежом от коронавируса лечат 6 украинцев - МИД
10:53  16 марта
Агрессия против Украины: ЕС продлил санкции против России
UA | RU
UA | RU
16 марта 2020, 12:58 1

Черновицкую область хотят закрыть на карантин

Читайте також
українською мовою
16 марта 2020, 12:58 1
Читайте також українською мовою
Такое обращение областная власть направила главному санитарному врачу Украины
Фото: Shutterstock
Такое обращение областная власть направила главному санитарному врачу Украины

Об этом передает корреспондент RegioNews.

Как сообщила на брифинге Наталья Гусак, заместитель председателя Черновицкой ОГА, сегодня, 16 марта, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, поддержали обращение Натальи Гопко, и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины, к главному санитарному врачу Украины относительно определения карантина на территории Черновицкой области.

"Речь идет о закрытии области, - отмечает Наталья Гусак. - Решение об этом облгосадминистрация не может принять самостоятельно. Поэтому мы ждем ответа из Киева ".

Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)


коронавірус
Коронавирус в Черновцах: состояние больных СOVID-19 стабильное
16 марта 2020, 12:47
Мужчина, у которого первым обнаружили коронавирус в Черновцах, получил отрицательный тест на COVID-19
16 марта 2020, 12:33
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 марта 2020, 11:48
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 марта 2020, 11:48
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Женские бои в Харькове. Коронавирус и подруга губернатора мешают Светличной стать нардепом
13 марта 2020, 16:43
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »