Черновицкую область хотят закрыть на карантин
Об этом передает корреспондент RegioNews.
Как сообщила на брифинге Наталья Гусак, заместитель председателя Черновицкой ОГА, сегодня, 16 марта, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, поддержали обращение Натальи Гопко, и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины, к главному санитарному врачу Украины относительно определения карантина на территории Черновицкой области.
"Речь идет о закрытии области, - отмечает Наталья Гусак. - Решение об этом облгосадминистрация не может принять самостоятельно. Поэтому мы ждем ответа из Киева ".
Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.
Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.
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