Коронавирус в Черновцах: состояние больных СOVID-19 стабильное
Как сообщила на брифинге заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, обе женщины были госпитализированы с подозрением на коронавирус еще 6 и 13 марта, пишет RegioNews.
Все больные находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают надлежащую медицинскую помощь. Они изолированы, их состояние стабильное.
По истории болезни женщин, у которых коронавирус подтвердился сегодня, то
одна из них путешествовала в страну, в которой зафиксированы случаи коронавируса, и вернулась с симптомами инфекционного заболевания. Вторая женщина попала в Черновицкую областную больницу с подозрением на COVID-19. Первый тест, который сделали этой пациентке, был отрицательным.
"Первый тест диагностики пациентки показал отрицательный результат, но только после двух отрицательных тестов мы можем говорить о том, что человек не имеет коронавируса", - сказала Наталья Гусак.
Как сообщают в Минздраве, вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, контактировала с лабораторно подтвержденным больным коронавирусом. Пациентку обследовали и оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции.
Состояние больного коронавирус 64-летнего буковинца также стабильное, он получает необходимое лечение.
У мужчины, у которого коронавирус обнаружили первым, медики уже получили один отрицательный тест на COVID-19. Если его второй тест будет тоже отрицательным, чоловыка признают здоровым.
Всего в области, по словам Натальи Гусак, госпитализировали уже 30 человек с подозрениями на коронавирус. Семеро уже получили два отрицательных результата, пятеро из них выписали.
Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.
Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.
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