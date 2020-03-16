10:22  16 марта
Консульства Украины приостановили выдачу виз
09:01  16 марта
За рубежом от коронавируса лечат 6 украинцев - МИД
10:53  16 марта
Агрессия против Украины: ЕС продлил санкции против России
UA | RU
UA | RU
16 марта 2020, 12:47 2

Коронавирус в Черновцах: состояние больных СOVID-19 стабильное

Читайте також
українською мовою
16 марта 2020, 12:47 2
Читайте також українською мовою
У двух женщин из Черновицкой области сегодня, 16 марта, подтвердили заболевания коронавирусом. Кроме того, в больнице находятся двое мужчин, у которых болезнь диагностировали ранее
У двух женщин из Черновицкой области сегодня, 16 марта, подтвердили заболевания коронавирусом. Кроме того, в больнице находятся двое мужчин, у которых болезнь диагностировали ранее

Как сообщила на брифинге заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, обе женщины были госпитализированы с подозрением на коронавирус еще 6 и 13 марта, пишет RegioNews.

Все больные находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают надлежащую медицинскую помощь. Они изолированы, их состояние стабильное.

По истории болезни женщин, у которых коронавирус подтвердился сегодня, то
одна из них путешествовала в страну, в которой зафиксированы случаи коронавируса, и вернулась с симптомами инфекционного заболевания. Вторая женщина попала в Черновицкую областную больницу с подозрением на COVID-19. Первый тест, который сделали этой пациентке, был отрицательным.

"Первый тест диагностики пациентки показал отрицательный результат, но только после двух отрицательных тестов мы можем говорить о том, что человек не имеет коронавируса", - сказала Наталья Гусак.

Как сообщают в Минздраве, вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, контактировала с лабораторно подтвержденным больным коронавирусом. Пациентку обследовали и оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции.

Состояние больного коронавирус 64-летнего буковинца также стабильное, он получает необходимое лечение.

У мужчины, у которого коронавирус обнаружили первым, медики уже получили один отрицательный тест на COVID-19. Если его второй тест будет тоже отрицательным, чоловыка признают здоровым.

Всего в области, по словам Натальи Гусак, госпитализировали уже 30 человек с подозрениями на коронавирус. Семеро уже получили два отрицательных результата, пятеро из них выписали.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)


коронавірус
Мужчина, у которого первым обнаружили коронавирус в Черновцах, получил отрицательный тест на COVID-19
16 марта 2020, 12:33
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 марта 2020, 11:48
Коронавирус в Черновцах: аптекам и продуктовым магазинам предлагают работать круглосуточно, а кафе и бары закрыть
16 марта 2020, 10:59
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 марта 2020, 11:48
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Женские бои в Харькове. Коронавирус и подруга губернатора мешают Светличной стать нардепом
13 марта 2020, 16:43
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »