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16 березня 2020, 13:48 9

У Чернівцях обмежать роботу громадського транспорту

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16 березня 2020, 13:48 9
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У Чернівцях від вечора 16 березня закриють заклади громадського харчування, припинять роботу всіх магазинів, які не торгують продуктами і предметами першої необхідності, і обмежать роботу громадського транспорту
Фото: promin.cv.ua
У Чернівцях від вечора 16 березня закриють заклади громадського харчування, припинять роботу всіх магазинів, які не торгують продуктами і предметами першої необхідності, і обмежать роботу громадського транспорту

Про це заявив міський голова Чернівців Олексій Каспрук у Facebook.

Він зазначив, що одна з хворих жительок області отримала зараження, не перебуваючи в Італії або в іншій країні, де цей вірус поширюється, "тобто зараження вже сталося вже всередині Чернівецькій області, тут на місці".

"Припиняється робота всіх установ торгівлі, які не торгують предметами харчування і предметами першої необхідності, такі як побутова хімія, певний перелік господарських товарів, засобів особистої гігієни і так далі", - сказав мер.

Він додав, що при цьому в магазинах, які продовжать роботу, буде зменшено допустима кількість відвідувачів, які зможуть там перебувати одночасно. Кафе та ресторани можуть займатися доставкою їжі. Каспрук також закликав громадян відмовитися від використання готівки і мінімізувати контакт з покупцями.

"Що стосується громадського транспорту в місті, так само сьогодні буде ухвалено рішення про певні обмеження ... Йтиметься про те, щоб забезпечити в першу чергу громадським транспортом тих людей, які залишаються працювати", - сказав мер, пообіцявши повідомити деталі пізніше.

Каспрук також повідомив, що розпорядився органам місцевого самоврядування перейти в обмежений режим роботи з мінімальним фізичним контактом з жителями. Він також анонсував розробку рекомендацій з роботи поштових, банківських відділень.

Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.

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