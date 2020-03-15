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15 марта 2020, 17:39 35

Завтра медицинские учреждения страны получат 10 миллионов масок, - Шмыгаль

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15 марта 2020, 17:39 35
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Премьер Денис Шмыгаль и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко проинспектировали областные медицинские склады
Фото: Страница Дениса Шмыгаля в Facebook
Премьер Денис Шмыгаль и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко проинспектировали областные медицинские склады

Об этом Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"10 миллионов масок медицинских завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине" - написал Шмыгаль.

Премьер и главный санврач насчитали на складах 10 млн.штук масок, 69 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, 1350 пульсоксиметров, 1180 ручных дыхательных силиконовых аппаратов, 1330 инфузионных насосов и 34 кислородные концентраторы.

"Продолжаем активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек. Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого обладнання. Искренне желаю всем здоровья! ", - пожелал премьер.

10 мільйонів масок медичних завтра передаєм в заклади охорони здоров’я по всій Україні! Провірив сьогодні особисто...

Опубліковано Денисом Шмигалем Неділя, 15 березня 2020 р.


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