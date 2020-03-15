За украинцами, застрявшими на границе Италии и Словении вылетел самолет

Борт в аэропорту "Борисполь" ожидают ориентировочно в 22: 30-23: 00 воскресенье

Фото: радио Свобода

Борт в аэропорту "Борисполь" ожидают ориентировочно в 22: 30-23: 00 воскресенье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге сообщил, что спецрейсом самолета компании SkyUp Airlines из Италии в Украину сегодня прибудут 125 человек, пишет RegioNews.

Речь идет о пассажирах двух автобусов, которые застряли на границе Италии со Словенией.

Кулеба уточнил, что, кроме 98 пассажиров автобусов, есть еще 27 человек, из-за сообщения консулам изъявили желание вернуться в Украину.

"Когда мы впервые объявили, что есть такой борт и резерв и мы можем взять дополнительно людей, многие согласились, но когда начали обзванивать и говорить: вот борт и надо вылетать, люди по разным причинам отказывались, и, собственно те, кто подтвердил свое согласие на вылет и смогли вовремя добраться в аэропорт, они сядут на борт", - сказал Кулеба.

Кроме того, по словам главы МИД, на борту самолета есть 4 человека с разрешениями на жительство в Украине и двое с паспортами других государств, иностранцев нет.

В свою очередь, министр инфраструкутры Владислав Криклий сообщил, что борт в аэропорту "Борисполь" ожидают ориентировочно в 22: 30-23: 00.

Ранее МИД УКраины разъяснил, кто может въехать на Украину с 16 марта, а кто нет.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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