За украинцами, застрявшими на границе Италии и Словении вылетел самолет
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге сообщил, что спецрейсом самолета компании SkyUp Airlines из Италии в Украину сегодня прибудут 125 человек, пишет RegioNews.
Речь идет о пассажирах двух автобусов, которые застряли на границе Италии со Словенией.
Кулеба уточнил, что, кроме 98 пассажиров автобусов, есть еще 27 человек, из-за сообщения консулам изъявили желание вернуться в Украину.
"Когда мы впервые объявили, что есть такой борт и резерв и мы можем взять дополнительно людей, многие согласились, но когда начали обзванивать и говорить: вот борт и надо вылетать, люди по разным причинам отказывались, и, собственно те, кто подтвердил свое согласие на вылет и смогли вовремя добраться в аэропорт, они сядут на борт", - сказал Кулеба.
Кроме того, по словам главы МИД, на борту самолета есть 4 человека с разрешениями на жительство в Украине и двое с паспортами других государств, иностранцев нет.
В свою очередь, министр инфраструкутры Владислав Криклий сообщил, что борт в аэропорту "Борисполь" ожидают ориентировочно в 22: 30-23: 00.
Ранее МИД УКраины разъяснил, кто может въехать на Украину с 16 марта, а кто нет.
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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