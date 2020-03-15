Коронавирус на Волыни будут отгонять церковным перезвоном
Об этом пишет racurs.ua, передает RegioNews.
Архимандрит Константин Марченко, наместник Свято-Николаевского монастыря в Жидычине, опубликовал видео с сегодняшней службы в храме, недалеко от Луцка.
Он написал, что "по благословению митрополита Луцкого и Волынского Михаила по древнему церковному украинскому обычаю взываем к Господу колоколами, чтобы он остановил напасть". Поэтому все храмы Волынской епархии ПЦУ каждое воскресенье в 09.00 должны бить в колокола.
З благословення митрополита Луцького і Волинського МИХАЇЛА за давнім церковним українським звичаєм взиваємо до Господа дзвонами аби він спинив напасть. Нагадаємо, що з благословення архиєрея усі храми Волинської єпархії щонеділі о 09.00 мають бити в дзвони.Опубліковано Константином Марченком Неділя, 15 березня 2020 р.
В Древней Руси и в средние века мелодией колоколов уничтожали болезнетворные бактерии и микробы. Резонансные звуки колокола очищают пространство, ими лечили депрессию и психические заболевания, объясняют священники.
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