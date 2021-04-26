Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк: В отдельных сферах горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса

Харьков вторую неделю находится в лидерах по темпам распространения коронавируса в стране. Несмотря на то, что ситуация в городе критическая, у горсовета другие приоритеты – на последней сессии депутаты снова выделили деньги на строительство зоопарка, а секретарь горсовета и врио мэра Харькова Игорь Терехов анонсировал новый проект реконструкции зоны отдыха возле Журавлевского водохранилища

Харьков вторую неделю находится в лидерах по темпам распространения коронавируса в стране. Несмотря на то, что ситуация в городе критическая, у горсовета другие приоритеты – на последней сессии депутаты снова выделили деньги на строительство зоопарка, а секретарь горсовета и врио мэра Харькова Игорь Терехов анонсировал новый проект реконструкции зоны отдыха возле Журавлевского водохранилища

Депутат Харьковского горсовета от партии "Блок Светличной "Разом" Игорь Черняк, который уже вторую каденцию находиться в оппозиции к провластной коалиции, в эксклюзивном интервью RegioNews рассказал о коррупции в горсовете, ключевых проблемах Харькова и преступной халатности нынешней городской власти.

Вы депутат Харьковского горсовета уже вторую каденцию подряд. Какие основные отличия вы заметили по сравнению с предыдущим созывом?

Главное отличие нынешнего состава от предыдущего в том, что сейчас нет формального монобольшинства, как это было с фракцией "Відродження" у Геннадия Кернеса. Это означает, что действующая городская власть для принятия решений должна опираться на разные политические силы и заручаться их поддержкой. Мое мнение, что для города это обстоятельство является позитивным.

Вы всегда находились в оппозиции к действующей власти. Но судя по вашему недавнему посту в Facebook о том, что главный чиновник по земельным вопросам горсовета Алексей Калина отказался отвечать на запросы по выделению земли в городе и предоставлять депутатам информацию, нынешняя ситуация в мэрии удивляет даже вас. Раньше такого не было. Как вы думаете, почему это произошло, и от кого исходят указания?

Действительно, если происходят какие-то изменения или перемены, то они не всегда, к сожалению, к лучшему. И мы видим на примере Харьковского горсовета, что есть отдельные сферы, где есть улучшения, а есть сферы, которые демонстрируют негативную динамику. К примеру, как сфера земельных отношений и выделение земли в Харькове.

В горсовете Геннадия Кернеса, давайте так называть предыдущую каденцию –была определенная система сдерживания касательно сферы земельных отношений. Было три подразделения – Департамент архитектуры, Департамент земельных отношений и Департамент территориального контроля. Каждый из них курировал свои вопросы. Впервые баланс нарушили пару лет назад, когда вместо Юридического департамента, который визировал вопросы в земельной сфере, это право получил Департамент территориального контроля Алексея Калины. Но окончательно баланс нарушился при нынешнем и.о. мэра Игоре Терехове.

Департамент Калины превратился в абсолютно самостоятельного монстра, который сам готовит проекты решений, сам их визирует, сам устанавливает, что проект решения является законным, сам выходит на место и сопоставляет то, что он подготовил в проекте решения с тем, что есть в действительности, сам представляет проекты решения на депутатских комиссиях. А самое забавное, что он сам потом и контролирует выполнение решения. Вот и получается, что отсутствие системы сдерживания создает благоприятные условия для увеличения коррупции и для абсолютно необоснованных злоупотреблений служебным положением. Тут корень зла заложен в системе – и это сделал уже горсовет этого созыва.

На последней сессии по вашей инициативе был снят вопрос о выделении участка под застройку. Там установили будку и выдали ее за капитальное сооружение. Снятие вопроса с повестки дня поддержал Игорь Терехов. Как вы думаете, почему? Терехов не контролирует департамент Калины?

Мне тяжело объяснить мотивацию и залезть в голову к Игорю Терехову, как и любому другому чиновнику горсовета. Когда я выступал и просил коллег исключить этот пункт из списка голосования, то говорил, что это уплотнительная застройка. И я лично видел много материалов, публикаций, где есть прямая речь Терехова, что лично он против уплотнительной застройки в городе. Поэтому я и привел этот пример. Я рад, что удалось решить проблему, в конкретном случае, но меня беспокоит в целом ситуация в городе. Потому что точечно можно отстоять интересы жителей, не допустить сомнительных решений. Работа Департамента направлена не на то, чтобы рубить земельные схемы и отстаивать интересы харьковчан, а на то, чтобы подобные решения протаскивать. Я не поверю, что Департамент, когда выносит решение на сессию, не знает, что там нет капитальных сооружений, что там находятся будки или сараи. Или что строительство многоэтажки в 40-ка метрах от 16-ти этажного дома – это просто бред и это недопустимо. Работа этого Департамента заслуживает оценки хуже, чем неудовлетворительно.

Вы обращались с официальным требованием на имя Игоря Терехова о заслушивании отчета вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан по ситуации в сфере здравоохранения. Доклад на сессии был. Получили ли вы ответы на свои вопросы?

Единственное хорошее, что было в докладе Горбуновой-Рубан – это то, что он был. Депутатам горсовета и харьковчанам в прямом эфире, впервые за год с начала эпидемии, озвучили хоть какие-то цифры, которые дали понимание того, что происходит в городских больницах. Честно – кошмар и ужас. Городские власти не подготовились надлежащим образом к эпидемии. Я сейчас очень аккуратно выбираю формулировки, потому что если говорить прямо, то можно говорить о преступной халатности, которая стоила многим харьковчанам жизни и здоровья.

Вот, пример. Вице-мэр отчиталась, что у нас было 550 оборудованных койко-мест, а сейчас их 900. Город дополнительно развернул еще 350. Сравниваем с другими городами: во Львове более 700 койко-мест развернули именно к третьей волне и общее количество коек в разы больше, чем в Харькове.

Перед Горбуновой-Рубан на сессии выступал доктор Комаровский, которого знают во всей стране, и он подтвердил, что нормальное больничное место должно иметь потоковый кислород. У нас таких мест – меньше половины. Остальное – это концентраторы, длительное использование которых может иметь непоправимые последствия для здоровья. Власти говорят, что все койки оборудованы кислородом, но на деле получается, что нормально подключены к кислороду – так, как того требуют протоколы лечения и Минздрав - меньше половины. И вот эту ложь можно назвать убийственной.

Кто, по-вашему, должен понести за это ответственность?

Очевидно, что те чиновники, которые отвечают за направление здравоохранения, и должны нести правовую ответственность. В данном случае перед нами отчитывалось самое главное должностное лицо в Харькове, которое отвечает за вопросы медицины — это заместитель городского головы. Но политическую ответственность должны нести и депутаты горсовета, и руководство горсовета, и секретарь, а также и.о. мэра Игорь Терехов. Те, кто в разгар эпидемии продолжают выделять сотни миллионов на зоопарк, на однолетние цветочки, на непонятные реконструкции, на имиджевые проекты и финансируют медицину по остаточному принципу.

На строительство харьковского зоопарка уже ушло около миллиарда гривен. Насколько разумно, по-вашему, сейчас тратить деньги на вольеры для бегемотов? Или все-таки стоит завершить начатое?

Моя позиция в том, что этот объект завершить необходимо, потому что зоопарк в центре города не должен превращаться в долгострой с непонятной судьбой. И если его реконструкция была начата, если город вложил в него около миллиарда гривен, то это нужно доводить до конца. Но делать это здраво, отказавшись от непонятных, нереализуемых проектов. И самое главное — убрав оттуда коррупционные составляющие.

Наша общественная организация – "Харьковский антикоррупционный центр" - регулярно анализирует подряды. И мы видим, что зоопарк, который для власти является имиджевым проектом, можно назвать "кормушкой". Кормушкой не для зверей, а для определенных чиновников.

И вот здесь стоит отметить, что если мы говорим о прозрачности, о документации, то горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса. Чиновники перестали публиковать сметы. Раньше любой человек мог узнать стоимость лавочек, увидеть, что цемент, бетон, мусорные баки стоят дороже, чем их рыночная цена… Если раньше можно было проанализировать сметы и обратиться в правоохранительные органы, то сейчас чиновники решили просто не публиковать эту информацию.

В свое время Игорь Терехов говорил о том, что город будет становиться более открытым, прозрачным и демократичным, и что он лично выступает за то, что в городской власти будет меньше коррупции. Но мы видим, что слова были одни, а действия говорят о другом.

И еще немного о "масштабных проектах", для финансирования которых харьковская мэрия набрала очень много кредитов и заложила банку здания, принадлежащие громаде города. Существует ли у руководства города какой-то план по исправлению ситуации, как рассчитаться по этим обязательствам и снять со зданий статус заложенного имущества?

Возможно, этот план есть, но руководство города хранит его в секрете. С декабря, когда была обновлена команда руководства, каких-то планов или проектов того, как город будет выходить из этого долгового рабства, пока не видно. Единственное из позитивных решений – точечные истории по замене токсичных представителей старого истеблишмента. Это увольнение генерального директора КП "Харьковские тепловые сети" Сергея Андреева, замена директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимира Чумакова, по деятельности которого есть большое количество журналистских расследований. Это позитивные моменты. А вот касательно глобальных вопросов – таких, как решение проблем с долгами - то по ним позитивных сдвигов не видно.

В одном из интервью вы заявили, что в Харькове создано огромное количество коммунальных предприятий, часть из которых используют для генерирования "черного кэша". У вас есть какие-то доказательства? И как вы думаете, кто хозяин этого "черного кэша"?

У нас должны работать правоохранительные органы, чтобы собрать доказательства. Не просто собрать, но и привлечь к уголовной ответственности причастных к этому лиц. Но я бы хотел обратить внимание на публикации и расследования касательно того имущества, которое внезапно появилось у семьи Геннадия Кернеса после его смерти. Это то имущество, которое официально самому Кернесу не принадлежало, но оно откуда-то взялось и попало сейчас в семью. У меня есть основания предполагать, что, возможно, есть большое количество коммерческих структур, аффилированных с руководством города, с теми людьми, которые принимают решения по распределению бюджетных средств и коммунального имущества. И, соответственно, эти коммунальные предприятия и генерируют тот "черный кэш", который потом всплывает в коммерческих структурах.

Вы, как человек опытный, который проработал в горсовете пять лет, понимаете основные проблемы города. Какие три самые главные проблемы сегодня существуют в Харькове?

Три главные проблемы, которые, на мой взгляд, беспокоят всех харьковчан – это абсолютно убитые и изношенные инженерные коммуникации, отсутствие системного подхода по развитию города и полный упадок системы здравоохранения. То, в каком состоянии сейчас находятся лечебные учреждения, в каких условиях приходиться работать врачам, то, как город от них отворачивается – это катастрофа. В условиях пандемии это может закончиться полным крахом системы охраны здоровья в городе.

Но пока что существенных сдвигов в этих сферах от власти, от большинства, от секретаря горсовета, пока что этих прорывов не видим. Порывы видим, прорывов не видим.

С двумя предыдущими главами ХОГА – Юлией Светличной и Алексеем Кучером, ОО "Харьковский антикоррупционный центр", заместителем главы правления которой вы являетесь, подписывал меморандум о сотрудничестве в сфере мониторинга публичных закупок. Продолжается ли сотрудничество сейчас? И какие у вас отношения с новой главой области Айной Тимчук?

Мне тяжело сказать, что сейчас в области есть новый губернатор. Складывается впечатление, что сейчас в Харьковской области нет никакого главы ОГА. Можно по-разному относиться к деятельности предыдущего губернатора, но было видно, что хоть какая-то деятельность, какие-то инициативы были. Чем сейчас, уже с осени, занимается новая глава ОГА – мне непонятно. Нет такой сферы, где можно что-то уронить еще ниже. Абсолютно все показатели области падают. Во всех сферах критическая ситуация, как в здравоохранении, так и в культуре. Главе области удалось настроить против себя весь культурный истеблишмент Харькова, утверждая, что актеры получают более 16 тыс. грн зарплаты, что абсолютно не соответствует действительности. Раньше представители власти хотя бы декларировали борьбу с коррупцией, обращали внимание на закупки, старались экономить бюджетные средства, проводить работу с заказчиками, чтобы использовались активнее возможности системы "Прозорро". А сейчас мы наблюдаем дичайший регресс и абсолютную индифферентность власти по отношению к проблемам коррупции. Мы не подписывали и, честно говоря, я не вижу никакого смысла подписывать какие-то меморандумы с нынешней командой ХОГА.

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