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19 апреля 2021, 11:59 80

При Кернесе такого не было: депутат рассказала о распиле бюджета коммунальщиками Терехова

19 апреля 2021, 11:59 80
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Многие тендеры отменяют, поскольку подкладываются фирмы-прокладки
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В коммунальном предприятии «Харьковские тепловые сети» (ХТС) во главе с Василием Скопенко происходит страшный дерибан по распилу бюджетных средств.

Об этом сообщила депутат Харьковского горсовета от фракции "Слуга Народа" Алина Мустафаева в своем видеоблоге на Facebook.

Василий Скопенко, экс-директор Харьковского облэнерго. Специалист по скруткам киловатт, которые до сих пор работают. Перебрался в "Харьковские теплосети". И устроил невероятный дерибан. Ему много времени для адаптации не нужно. У него много опыта", – рассказала Мустафаева и добавила, что Игорю Терехову нужны такие "опытные люди, которые не словом, а делом".

Депутат сообщила, что о происходящем в ХТС ей на условиях анонимности рассказали сотрудники Харьковского горсовета.

"При Гене (Кернес- ред.) пилили. В два раза умножали. Но сейчас – в 3, 4, в 5!!! В 5 раз умножение идет. Сейчас идет такой страшный дерибан. Уму непостижимо. Многие тендеры были отменены. Потому что подкладываются фирмы-прокладки самого Скопенко", – приводит Мустафаева слова людей, знакомых с ситуацией.

При этом, по ее словам, сам Скопенко документы не подписывает – это делают его заместители. А все для того, чтобы невозможно было привлечь к уголовной ответственности, считает Мустафаева.

С какой целью такой страшный дерибан? Либо Терехов настолько не верит в свою победу, что он будет отстранен от этих потоков в ближайшее время. Либо за его протекцию слишком высокую цену назвали и приходится усердно "работать", – отметила депутат.

Она также сообщила, что в ближайшие дни предоставит более детальную информацию о "деятельности" Скопенко-Терехова и обратится в соответствующие правоохранительные органы.

Напомним, 5 января этого года секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов уволил Сергея Андреева с должности директора "Харьковских теплосетей". Тогда он пообещал назначить вместо него хорошего кризис-менеджера. В феврале на эту должность был назначен Василий Скопенко.

Имя Скопенко фигурировало в интервью бывшего нардепа Дмитрия Крючкова о коррупционной схеме, по которой через "Харьковоблэнерго" было украдено около 150 млн гривен из госбюджета.

Как ранее писал RegioNews, в феврале этого года правоохранители проводили обыск в АО "Харьковоблэнерго" в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами предприятия и завладения средствами акционерного общества. В ходе обыска была разоблачена масштабная схема по присвоению бюджетных средств, в которой фигурируют должностные лица "Харьковоблэнерго".

Коммунальное "Харьковское ремонтно-строительное предприятие", которым руководит сын Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове.

бюджет Харьков коммунальные услуги коммунальные предприятия коммунальщики Игорь Терехов

 
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