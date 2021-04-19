Ватные бороды, парковые статуи и сбивание сосулек. Самые громкие харьковские тендеры-2021

Мэрия Харькова продолжает проведение малопонятных для обывателя торгов, которые имеют все признаки коррупционности или, как минимум, нерационального использования бюджета громады

Мэрия Харькова продолжает проведение малопонятных для обывателя торгов, которые имеют все признаки коррупционности или, как минимум, нерационального использования бюджета громады

Начали проводиться сомнительные тендеры фактически сразу после смерти мэра города Геннадия Кернеса. Уже 22 декабря 2020 года горсовет начал процедуру закупки, а 4 января 2021-го было подписано соглашение покупки для коммунального предприятия "Харьковпасс" у ФЛП Думчев Михаил Сергеевич за 3,5 млн грн права использования программного обеспечения для электронного проездного "Е-ticket". То есть мэрия, которая уже вложила в саму разработку "Е-ticket" больше 20 млн грн, дополнительно заплатила за продукт, который был изготовлен за городские деньги. Понятное дело, что договор был заключен без проведения торгов. Конкурентов у киевлянина Думчева не было. Стоит отметить, что харьковчане заплатили 125 тыс. долларов не за саму программу, а только за право ее использовать. Именно этот нюанс оставляет за городскими чиновниками возможность в будущем проводить аналогичные тендеры.

Отдельной статьей сомнительных расходов из бюджета города стала подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников. В целом из бюджета на эти цели по нескольким тендерам ушло почти полмиллиона долларов. И это несмотря на то, что все атрибуты новогодних праздников (гирлянды, новогодняя елка, сцены и другое) были куплены за баснословные деньги в предыдущие годы. Каждый житель города заплатил свою часть из 12,5 млн грн, которые отправили на монтаж елки, гирлянд, конструкций на площади Свободы. Отдельные деньги потратили на декоративное освещение инженерных сооружений, а также на мишуру и праздничные дедоморозовские бороды и куклы для районных отделов культуры в городе Харькове.

Еще одно убыточное для бюджета, хоть и любимое харьковчанами предприятие - дорогостоящий парк Горького. В рамках его реконструкции продолжаются не совсем понятные тендеры. Так, 29 января мэрия во главе с Игорем Терехова подписала с ФЛП Ткаченко Галина Викторовна соглашение на покупку пяти декоративних паркових скульптур. Стоимость одной маленькой фигурки будет составлять 4,1 тысячи долларов. Таким образом, в городе, которому постоянно не хватает денег на кислородные трассы, должны поставить стекловолоконные парковые скульптурки "Художник", "Водолаз", "Куст клубники", "Волна с рыбами" и "Волна".

Как известно, коммунальный "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького" был реставрирован на кредит "Проминвестбанка", который уже в сентябре 2020 года подал судебный иск о взыскании 272,1 млн грн с города Харькова. И под залогом остается метрополитен и здание Харьковского городского совета.

Отдельно парк Горького потратил несколько миллионов бюджетных гривен на покупку электроэнергии у фирмы-посредника – ООО "Овис-Трейд". Коммунальный парк, который и так погряз в долгах, заплатил 13,03 млн грн за 5,1 млн киловатт-часов. В итоге после дополнительных соглашений стоимость 1 кВт/час составила 2,52 грн. Хотя, например, Харьковский авиационный институт в этот же период покупал 1 кВт/час за 1,8 грн, а Харьковский академический театр оперы и балета – за 1,695 грн. Самое смешное, что конечным бенефициаром фирмы "Овис-Трейд", с которым заключила договор мэрия, является бывший городской голова Харькова Владимир Шумилкин.

Об "эффективности" использования средств громады Харькова свидетельствует то, что под Новый год харьковский "Жилкомсервис" отдал ООО "СБ "Ремстройсервис" из окружения нынешнего заместителя и.о. мэра Терехова Семена Сироты подряд на сбивание сосулек. На эти благородные цели, достижение которых реально проверить невозможно, из бюджета города ушло почти 4,5 млн грн. Из этой суммы более 1,1 млн грн пошло на "дежурство во время выполнения работ". То есть за 40 тысяч долларов возле домов, где сбивали сосульки, якобы стоял специально обученный человек, который не рекомендовал проходить под падающим льдом. А вы называете путешествия с "Орлом и решкой" работой мечты.

Почти миллион гривен 21 января 2021 года Харьков отдал за аренду принтера, на котором "Харьковские теплосети" печатают платежки. Терехов уволил предыдущего директора теплосетей Сергея Андреева, назначив людей из облэнерго в руководство коммунальным предприятием. И начались эти непонятные закупки, которые раньше город никогда не проводил. Самое возмутительное, что принтеры, на которых теплосети печатали свои платежки, есть. Для обслуживания этой техники в ноябре 2020 года был заключен договор на общую стоимость 50 тыс. грн.

Подозрительные закупки с новой силой пошли в городских больницах, в которых не хватает денег на покупку даже самого необходимого для борьбы с пандемией. Так, 6 января 2021-го коммунальная "Городская клиническая многопрофильная больница №25" с ФЛП Бирюкова Светлана Николаевна заключила договор на покупку твердого сыра, общая стоимость – 23,7 тыс. грн. При этом сыр, который пациенты в больнице днем с огнем не видели, купили по завышенной цене – самый простой сыр куплен по 206 грн/кг. Например, Чугуевская ЦРЛ за тот же сыр платила 180 грн/кг.

Спорные тендеры мэрия Терехова продолжила проводить и на обслуживание городского имущества. Так, 27 февраля 2021 года заключили договор с ООО "Охранная компания Зубр" на охрану парков и скверов. Речь идет об охране сада имени Шевченко, сквера "Стрелка", Саржиного Яра, зеленой зоны по бульвару Юрьева и парка имени Квитки-Основьяненко. На эти цели направили 13,2 млн грн.

Бешенные деньги Терехов продолжает пускать на строительство дороги через рынок "Барабашово". Только на проект развязки в районе станции метро "Киевская", где будет начинаться дорога, идет 55,5 млн грн. Победитель тендера – ООО "Международный проектный институт". Договор подписан 23 марта. Город заказал разработку проектно-сметной документации по объекту "Новое строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Шевченко, ул. Матюшенко с ул. Моисеевский в г. Харькове". На строительство этой развязки планируют отпустить еще минимум 85,7 млн грн. Но, как известно, аппетиты мэрии растут во время тендеров. Потому стоит ожидать, что окончательная стоимость объекта может вырасти.

Еще одной сомнительной сделкой стал тендер по ремонту эскалатора в Харьковском метрополитене. Так, КП "Харьковский метрополитен", по данным "Харьковского антикоррупционного центра", намерен заключить соглашение с ООО "Домир" общей стоимостью 50 млн. грн. Единственным конкурентом на торгах была фирма "Ваго-Рев". Именно ООО "Ваго-Рев" получало эти подряды в последние годы. Однако стоит отметить, что большинство сотрудников, которых указывает ООО "Домир", еще в прошлом году были указаны сотрудниками ООО "Ваго-Рев".

Таким образом, вырисовывается интересная картина - после смерти Геннадия Кернеса мэрия Харькова во главе с и.о. мэра Игорем Тереховым систематически проводит очень сомнительные тендеры, где стоимость продуктов и услуг превышает рыночную. А победителями очень часто становятся близкие к Терехову структуры.