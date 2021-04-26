Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса

Харків другий тиждень перебуває в лідерах за темпами поширення коронавірусу в країні. Попри те, що ситуація в місті критична, у міськради інші пріоритети – на останній сесії депутати знову виділили гроші на будівництво зоопарку, а секретар міськради і т.в.о. мера Харкова Ігор Терехов анонсував новий проєкт реконструкції зони відпочинку біля Журавлівського водосховища

Харків другий тиждень перебуває в лідерах за темпами поширення коронавірусу в країні. Попри те, що ситуація в місті критична, у міськради інші пріоритети – на останній сесії депутати знову виділили гроші на будівництво зоопарку, а секретар міськради і т.в.о. мера Харкова Ігор Терехов анонсував новий проєкт реконструкції зони відпочинку біля Журавлівського водосховища

Депутат Харківської міськради від партії "Блок Світличної "Разом" Ігор Черняк, який вже другу каденцію перебуває в опозиції до провладної коаліції, в ексклюзивному інтерв'ю RegioNews розповів про корупцію в міськраді, ключові проблеми Харкова та злочинну недбалість нинішньої міської влади.

Ви депутат Харківської міськради вже другу каденцію поспіль. Які основні відмінності ви помітили в порівнянні з попереднім скликанням?

Головна відмінність нинішнього складу від попереднього в тому, що зараз немає формальної монобільшості, як це було з фракцією "Відродження" у Геннадія Кернеса. Це означає, що діюча міська влада для прийняття рішень повинна спиратися на різні політичні сили і заручатися їх підтримкою. Моя думка, що для міста ця обставина є позитивною.

Ви завжди перебували в опозиції до чинної влади. Але судячи з вашого недавнього посту в Facebook про те, що головний чиновник із земельних питань міськради Олексій Калина відмовився відповідати на запити щодо виділення землі в місті і надавати депутатам інформацію, нинішня ситуація в мерії дивує навіть вас. Раніше такого не було. Як ви думаєте, чому це сталося, і від кого йдуть вказівки?

Дійсно, якщо відбуваються якісь зміни, то вони не завжди, на жаль, на краще. І ми бачимо на прикладі Харківської міськради, що є окремі сфери, де є поліпшення, а є сфери, які демонструють негативну динаміку. Наприклад, як сфера земельних відносин і виділення землі в Харкові.

У міськраді Геннадія Кернеса, давайте так називати попередню каденцію – була певна система стримування щодо сфери земельних відносин. Було три підрозділи – Департамент архітектури, Департамент земельних відносин та Департамент територіального контролю. Кожен з них курував свої питання. Вперше баланс порушили пару років тому, коли замість Юридичного департаменту, який візував питання в земельній сфері, це право отримав Департамент територіального контролю Олексія Калини. Але остаточно баланс порушився при нинішньому в.о. мера Ігореві Терехові.

Департамент Калини перетворився на абсолютно самостійного монстра, який сам готує проєкти рішень, сам їх візує, сам встановлює, що проєкт рішення є законним, сам виходить на місце і зіставляє те, що він підготував у проєкті рішення з тим, що є насправді, сам представляє проєкти рішення на депутатських комісіях. А найцікавіше, що він сам потім і контролює виконання рішення. Ось і виходить, що відсутність системи стримування створює сприятливі умови для збільшення корупції і для абсолютно необґрунтованих зловживань службовим становищем. Тут корінь зла закладений в системі – і це зробила вже міськрада цього скликання.

На останній сесії з вашої ініціативи було знято питання про виділення ділянки під забудову. Там встановили будку і видали її за капітальну споруду. Зняття питання з порядку денного підтримав Ігор Терехов. Як ви думаєте, чому? Терехов не контролює департамент Калини?

Мені важко пояснити мотивацію і залізти в голову до Ігоря Терехову, як і будь-якому іншому чиновнику міськради. Коли я виступав і просив колег виключити цей пункт зі списку голосування, то говорив, що це ущільнювальна забудова. І я особисто бачив багато матеріалів, публікацій, де є пряма мова Терехова, що особисто він проти ущільнювальної забудови в місті. Тому я і навів цей приклад. Я радий, що вдалося вирішити проблему, в конкретному випадку, але мене турбує в цілому ситуація в місті. Тому що частково можна відстояти інтереси жителів, не допускаючи сумнівних рішень. Робота Департаменту спрямована не на те, щоб рубати земельні схеми і відстоювати інтереси харків'ян, а на те, щоб подібні рішення протягувати. Я не повірю, що Департамент, коли виносить рішення на сесію, не знає, що там немає капітальних споруд, що там знаходяться будки або сараї. Або що будівництво багатоповерхівки в 40-ка метрах від 16-ти поверхового будинку – це просто маячня і це неприпустимо. Робота цього Департаменту заслуговує оцінки гірше, ніж незадовільно.

Ви зверталися з офіційною вимогою на ім'я Ігоря Терехова про заслуховування звіту віцемера Світлани Горбунової-Рубан щодо ситуації у сфері охорони здоров'я. Доповідь на сесії була. Чи отримали ви відповіді на свої запитання?

Єдине хороше, що було в доповіді Горбунової-Рубан – це те, що вона була. Депутатам міськради і харків'янам в прямому ефірі, вперше за рік з початку епідемії, озвучили хоч якісь цифри, які дали розуміння того, що відбувається в міських лікарнях. Чесно - кошмар і жах. Міська влада не підготувалася належним чином до епідемії. Я зараз дуже акуратно вибираю формулювання, тому що якщо говорити прямо, то можна говорити про злочинну недбалість, яка коштувала багатьом харків'янам життя і здоров'я.

Ось, приклад. Віцемер відзвітувала, що у нас було 550 обладнаних ліжко-місць, а зараз їх 900. Місто додатково розгорнуло ще 350. Порівнюємо з іншими містами: у Львові понад 700 ліжко-місць розгорнули саме до третьої хвилі і загальна кількість ліжок в рази більша, ніж у Харкові.

Перед Горбуновою-Рубан на сесії виступав доктор Комаровський, якого знають у всій країні, і він підтвердив, що нормальне лікарняне місце повинно мати потоковий кисень. У нас таких місць - менше половини. Решта – це концентратори, тривале використання яких може мати непоправні наслідки для здоров'я. Влада каже, що всі ліжка обладнані киснем, але на ділі виходить, що нормально підключені до кисню – так, як того вимагають протоколи лікування і МОЗ - менше половини. І ось цю брехню можна назвати вбивчою.

Хто, по-вашому, повинен понести за це відповідальність?

Очевидно, що ті чиновники, які відповідають за напрям охорони здоров'я, і повинні нести правову відповідальність. В даному випадку перед нами звітувала найголовніша посадова особа в Харкові, яка відповідає за питання медицини — це заступник міського голови. Але політичну відповідальність повинні нести і депутати міськради, і керівництво міськради, і секретар, а також в.о. мера Ігор Терехов. Ті, хто в розпал епідемії продовжують виділяти сотні мільйонів на зоопарк, на однорічні квіточки, на незрозумілі реконструкції, на іміджеві проєкти і фінансують медицину за залишковим принципом.

На будівництво Харківського зоопарку вже пішло близько мільярда гривень. Наскільки розумно, на вашу думку, зараз витрачати гроші на вольєри для бегемотів? Або все-таки варто завершити розпочате?

Моя позиція в тому, що цей об'єкт завершити необхідно, тому що зоопарк в центрі міста не повинен перетворюватися на довгобуд з незрозумілою долею. І якщо його реконструкція була розпочата, якщо місто вклало у нього близько мільярда гривень, то це потрібно доводити до кінця. Але робити це розсудливо, відмовившись від незрозумілих проєктів. І найголовніше — прибравши звідти корупційні складові.

Наша громадська організація — " Харківський антикорупційний центр " - регулярно аналізує підряди. І ми бачимо, що зоопарк, який для влади є іміджевим проєктом, можна назвати "годівницею". Годівницею не для звірів, а для певних чиновників.

І ось тут варто відзначити, що якщо ми говоримо про прозорість, про документацію, то міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса. Чиновники перестали публікувати кошториси. Раніше будь-яка людина могла дізнатися вартість лавочок, побачити, що цемент, бетон, сміттєві баки коштують дорожче, ніж їх ринкова ціна... Якщо раніше можна було проаналізувати кошториси і звернутися в правоохоронні органи, то зараз чиновники вирішили просто не публікувати цю інформацію.

Свого часу Ігор Терехов говорив про те, що місто буде ставатиме більш відкритим, прозорим і демократичним, і що він особисто виступає за те, що в міській владі буде менше корупції. Але ми бачимо, що слова були одні, а дії говорять про інше.

І ще трохи про "масштабні проєкти", для фінансування яких Харківська мерія набрала дуже багато кредитів і заклала банку будівлі, що належать громаді міста. Чи існує у керівництва міста якийсь план щодо виправлення ситуації, як розрахуватися за цими зобов'язаннями і зняти з будівель статус заставленого майна?

Можливо, цей план є, але керівництво міста зберігає його в секреті. З грудня, коли була оновлена команда керівництва, якихось планів або проєктів того, як місто буде виходити з цього боргового рабства, поки не видно. Єдине з позитивних рішень – точкові історії по заміні токсичних представників старого істеблішменту. Це звільнення генерального директора КП" Харківські теплові мережі " Сергія Андрєєва, заміна директора Департаменту будівництва та дорожнього господарства Володимира Чумакова, щодо діяльності якого є велика кількість журналістських розслідувань. Це позитивні моменти. А ось щодо глобальних питань – таких, як вирішення проблем з боргами - то по ним позитивних зрушень не видно.

В одному з інтерв'ю ви заявили, що в Харкові створено величезну кількість комунальних підприємств, частину з яких використовують для генерування "чорного кеша". У вас є якісь докази? І як ви думаєте, хто господар цього "чорного кеша"?

У нас повинні працювати правоохоронні органи, щоб зібрати докази. Але я б хотів звернути увагу на публікації і розслідування щодо того майна, яке раптово з'явилося у сім'ї Геннадія Кернеса після його смерті. Це те майно, яке офіційно самому Кернесу не належало, але воно звідкись взялося і потрапило зараз в сім'ю. У мене є підстави припускати, що, можливо, є велика кількість комерційних структур, афілійованих з керівництвом міста, з тими людьми, які приймають рішення щодо розподілу бюджетних коштів і комунального майна. І, відповідно, ці комунальні підприємства і генерують той "чорний кеш", який потім спливає в комерційних структурах.

Ви, як людина досвідчена, яка пропрацювала в міськраді п'ять років, розумієте основні проблеми міста. Які три найголовніші проблеми сьогодні існують у Харкові?

Три головні проблеми, які, на мій погляд, турбують всіх харків'ян – це абсолютно вбиті і зношені інженерні комунікації, відсутність системного підходу з розвитку міста і повний занепад системи охорони здоров'я. Те, в якому стані зараз знаходяться лікувальні установи, в яких умовах доводиться працювати лікарям, те, як місто від них відвертається – це катастрофа. В умовах пандемії це може закінчитися повним крахом системи охорони здоров'я в місті.

Але поки що суттєвих зрушень у цих сферах від влади, від більшості, від секретаря міськради, поки що цих проривів не бачимо. Пориви бачимо, проривів не бачимо.

З двома попередніми головами ХОДА – Юлією Світличною та Олексієм Кучером, ГО" Харківський антикорупційний центр", заступником голови правління якої ви є, підписувала меморандум про співпрацю у сфері моніторингу публічних закупівель. Чи триває співпраця зараз? І які у вас стосунки з новою главою області Айной Тимчук?

Мені важко сказати, що зараз в області є новий губернатор. Складається враження, що зараз в Харківській області немає жодного голови ОДА. Можна по-різному ставитися до діяльності попереднього губернатора, але було видно, що хоч якась діяльність, якісь ініціативи були. Чим зараз, вже з осені, займається нова голова ОДА – мені незрозуміло. Немає такої сфери, де можна щось опустити ще нижче. Абсолютно всі показники області падають. У всіх сферах критична ситуація, як в охороні здоров'я, так і в культурі. Голові області вдалося налаштувати проти себе весь культурний істеблішмент Харкова, стверджуючи, що актори отримують понад 16 тис. грн зарплати, що абсолютно не відповідає дійсності. Раніше представники влади хоча б декларували боротьбу з корупцією, звертали увагу на закупівлі, намагалися економити бюджетні кошти, проводити роботу з замовниками, щоб використовувалися активніше можливості системи "Прозорро". А зараз ми спостерігаємо дикий регрес і абсолютну індиферентність влади по відношенню до проблем корупції. Ми не підписували і, чесно кажучи, я не бачу жодного сенсу підписувати якісь меморандуми з нинішньою командою ХОДА.

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