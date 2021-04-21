В Харькове отпустили около 50 "титушек", которых сегодня задержала СБУ

В отношении одного из злоумышленников открыли уголовное дело

В отношении одного из злоумышленников открыли уголовное дело

Фото: Нацполиция

В Харькове правоохранители отпустили граждан, автобусы с которыми остановили утром 21 апреля на подъездах к городу по подозрению в намерении организации провокаций. После проверок и взятия объяснений их отпустили.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews.

Известно, что автобусы двигались из Донецка, Днепра и Полтавы. Задержания происходили в рамках масштабных антитеррористических учений на территории области.

Около 5:30 сотрудники отделения полиции № 1 Богодуховского РВП ГУНП в Харьковской области полиции на посту "Валки" совместно с патрульными полицейскими и сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области остановили автобус "Мерседес", в котором находились 16 мужчин", - говорится в сообщении.

Около 6:30 правоохранители на въезде в город Изюм остановили микроавтобус "Мерседес Спринтер" с 18 лицами.

Кроме того, в 07:20 на пересечении дорог М-18 и М-29 сотрудники полиции и СБУ остановили еще один автомобиль "Мерседес Спринтер", в котором находилось 19 мужчин спортивного телосложения.

Всех граждан, которые находились в трех автобусах, правоохранители доставили в территориальные подразделения полиции для дальнейшей проверки, установления лиц и цели прибытия в регион. В ходе данных мероприятий полицейские выяснили, что 19 мужчин в возрасте от 21 до 50 лет являются жителями города Днепра. Во время проверки второй группы молодых людей в возрасте от 23 до 47 лет выяснилось, что все они прибыли из Полтавы и Полтавской области", - рассказали в Нацполиции.

Там добавили, что у 38-летнего жителя Полтавы изъяли предмет, похожий на телескопическую палку и нож. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Третья группа лиц в возрасте от 20 до 58 лет направлялась из Луганщины. Ее участники являются жителями Лисичанска и Северодонецка. У всех граждан при осмотре запрещенных к обороту предметов и вещей не обнаружено. Данных об их причастности к преступной деятельности работники полиции во время проверки не установили", - рассказывают правоохранители.

Полицейские провели с ними профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений, после чего они были отпущены.

Напомним, на Харьковщине СБУ задержала автобусы с "титушками", более 60 злоумышленников хотели дестабилизировать ситуацию и создать "картинку для росСМИ".