В Харькове работники театров протестуют возле ОГА

Требуют погасить долги по заработной плате

Требуют погасить долги по заработной плате

Фото: newsroom.kh.ua

В Харькове возле облгосадминистрации 22 марта протестуют почти 150 работников театров, им задолжали зарплаты, а через карантин - уменьшили выплаты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Люди держат в руках плакаты с надписями "Отдайте честно заработанные деньги театрам!", "Театр превращает Толпу в народ", "Театр - оружие - именно за него надо бороться", "Борітеся - поборете", "Театр должен быть таким, каким общество должно быть завтра" .

Сообщается, что работники театров частично получили деньги за февраль. Суммы уменьшили в условиях локдауна.

"Согласно закону, мы должны получить 100% прибавку, но ее сняли и с 2007 года мы ее не получаем. Мы уже дошли до какого-то предела", - говорит актер театра Шевченко Максим, добавив, что за работу в театре получает 8000 гривен.

Участники протеста говорят, что им звонят и угрожают не выплатить зарплату и не дать звание Заслуженного артиста, если они будут принимать участие в массовых митингах.

Напомним, 22 марта в Киеве на Майдане Независимости началась акция протеста ФОПов против карантина для предпринимателей.