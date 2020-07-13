Филатов и Вилкул лидируют среди кандидатов в мэры Днепра – РЕЙТИНГ

Лидерами симпатий днепрян среди партий пока являются "Слуги народа" и "ОПЗЖ"

Лидерами симпатий днепрян среди партий пока являются "Слуги народа" и "ОПЗЖ"

Фото: Укринформ

Результаты соцопроса опубликовала компания РЕЙТИНГ, пишет RegioNews.

"Рейтинг" определил перечень партий, которые пользуются поддержкой у жителей Днепра. На первом месте — "Слуга народа", на втором — "ОПЗЖ", на третьем — недавно созданная партия мэров "Пропозиция".

В пятерку лидеров опроса также попали "Громадська сила" и "Европейская солидарность".

Согласно результатам опроса, 35% участников на выборах проголосовали бы за Бориса Филатова (при условии, что выборы прошли бы в ближайшее время, а выбрать нужно из предложенного списка).

На втором месте — Александр Вилкул с результатом 11%. На третьем месте с небольшим отрывом нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. В пятерке лидеров мэрского рейтинга также — Загид Краснов и Геннадий Гуфман.

Напомним, один из заместителей Бориса Филатова объявил об участии в выборах.

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