Кличко с большим отрывом опережает кандидатов в мэры Киева - опрос

На выборах городского главы, почти 44% респондентов готовы поддержать Виталия Кличко

На выборах городского главы, почти 44% респондентов готовы поддержать Виталия Кличко

Фото: из открытых источников

По результатам опроса центра Разумкова, если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского главы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко — за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на результаты опроса центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года.

После Кличко на втором месте по уровню электоральной поддержки - Андрей Пальчевский (соответственно 9% и 11%), далее идут Виктор Ляшко (соответственно 8% и 6%), Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%), Александр Омельченко (соответственно 4% и 4%), Сергей Притула (соответственно 4% и 4%).

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, наибольшую поддержку избирателей на них получили бы партия "Слуга народа", за нее готовы проголосовать 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать и партия "Европейская солидарность" (соответственно 14% и 20%).

За партию "УДАР" готовы проголосовать соответственно 11% и 12%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" — соответственно 8% и 11%, за ВО "Батькивщина" — соответственно 6% и 8%.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" обещают осуществить все кадровые назначения до конца недели.