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13 июля 2020, 15:41 27

Зеленский отозвал из Рады проект постановления о местных выборах

13 июля 2020, 15:41 27
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Речь идет о "определенных несогласованиях" в тексте постановления
Речь идет о "определенных несогласованиях" в тексте постановления
Фото из открытых источников
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Верховная Рада по просьбе президента Владимира Зеленского сняла с повестки дня рассмотрение проекта постановления о назначении на 25 октября местных выборов в Украине.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук, пишет Regionews.

Как известно, сегодня, 13 июля на внеочередном заседании Рада должна была рассматривать проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

Но, по словам Стефанчука, в парламент поступило письмо от Зеленского с просьбой убрать из повестки дня заседания рассмотрение этого вопроса. Причины он не объяснил.

В то же время, как сообщил в Telegram "Слуга народа" Александр Качура, Зеленский отозвал проект постановления, поскольку в нем "есть определенные несогласованности".

Также Зеленский отозвал с повестки дня Верховной Рады законопроекты №3708 и 3708-1, которые отменяли ограничение размера заработных плат чиновникам. О причинах решения пока не сообщается.

Напомним, 8 июля в парламенте зарегистрировали проект постановления о назначении местных выборов

Профильный Комитет рекомендовал Верховной Раде провести очередные местные выборы 25 октября

выборы Владимир Зеленский Верховная Рада президент голосование Постановление
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