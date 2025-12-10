Зеленського будуть шантажувати поки він не погодиться на перемир'я і вибори

Коли я писав «Дейнеко за наказом Єрмака ліквідував наш підрозділ», то завжди прекрасно розумів, що без згоди Зеленського тут не обійшлося

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Минулого року на День незалежності президент заявив про "ракети-дрони", а я прокоментував, що їх в природі не існує, є просто "крилаті ракети", – і навіть тоді Зеленський так образився, що мало не розігнав наш підрозділ.

Безумовно, вся ця історія є на плівках НАБУ. Не може такий великий корупційний бізнес існувати без розмов, обговорень, комунікацій. І це все слухалося, ймовірно, в тому ж офісі Міндіча.

Шантажуючи Зеленського публікацією цього компромату, його змусили звільнити Єрмака. І будуть шантажувати знову, поки він не погодиться на перемир'я на російсько-американських умовах, і вибори.

Здається, вже погодився. Тому що власна корупція, особиста жадібність роблять політика слабким і вразливим. А заручником цієї слабкості стає Україна, її армія і мільйони її громадян.

Колись все відкриється – опублікують плівки НАБУ чи ні. Шила в мішку не приховаєш.

Тому Штілерман багато разів повторює, як заклинання, що він "вірить у патріотизм детективів НАБУ", мов вони не стануть закривати компанію, "яка так багато робить для оборони України".

І Лачен пише, що незалежно від результатів розслідування НАБУ "ні в якому разі не можна закривати цю махіну, за яку не соромно".

І презентація Генштабу ніби підтверджуєте, що компанія Fire Point – найуспішніша, а її дрони FP-1 - найефективніші, тому що вражають найбільше цілей.

Але хіба могло бути інакше, коли зусиллями вищого керівництва України, особисто президента Зеленського, компанія Fire Point за два роки виросла з нуля в монополіста, який отримує найбільше грошей?

Всі ці "аргументи" – як явка з повинною, а не історія успіху.

У цій українській "історії успіху" збройових "єдинорогів", тісно пов'язаних з владою, немає нічого, чому міг би повчитися бізнес. Це не бізнес-історія успіху. Це історія успіху мафіозного клану. Вона не про обороноздатність. Вона про те, як мафія заробляє величезні гроші в Україні під час такої страшної війни.

Де ці гроші?.. – Та хоча б у біткоїнах – Україна раптово посіла четверте місце в глобальному рейтингу держав за кількістю bitcoin-резервів на суму $4,6 млрд у 2025 році, випередивши багато економічно розвинених країн.

А ви кажете, що війна і ми погано живемо.

Це і є ідеальний український збройовий бізнес.

… 15 березня 2023 року данський уряд, а також 10 з 12 парламентських політичних партій, створили Фонд підтримки України – "данську модель", в рамках якого тільки в 2023 році на військову підтримку і виробництво зброї в Україні було виділено 765 млн доларів.

У грудні 2025 року уряд Данії заявив про скорочення військової допомоги Україні в 2026 році в 2 рази, зокрема у зв'язку з непрозорими умовами витрачання коштів.

…Автор повністю розуміє всі можливі ризики – кримінального переслідування та фізичної розправи.

Але вони просто не залишили мені вибору, погрожуючи моїй родині, моїм друзям, мені особисто - хоча це, звичайно, пусте.

Вони знищили один з найкращих бойових підрозділів, заради своєї корупції, вони відверто глузують з нас усіх, тільки тому, що їхні криптогаманці вже лопаються від кількості грошей.

Тому – війна так війна. Вони її почали, я її закінчу.