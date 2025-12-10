16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
UA | RU
UA | RU
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
10 грудня 2025, 17:26

Зеленського будуть шантажувати поки він не погодиться на перемир'я і вибори

10 грудня 2025, 17:26
Читайте также на русском языке
Коли я писав «Дейнеко за наказом Єрмака ліквідував наш підрозділ», то завжди прекрасно розумів, що без згоди Зеленського тут не обійшлося
Коли я писав «Дейнеко за наказом Єрмака ліквідував наш підрозділ», то завжди прекрасно розумів, що без згоди Зеленського тут не обійшлося
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Минулого року на День незалежності президент заявив про "ракети-дрони", а я прокоментував, що їх в природі не існує, є просто "крилаті ракети", – і навіть тоді Зеленський так образився, що мало не розігнав наш підрозділ.

Безумовно, вся ця історія є на плівках НАБУ. Не може такий великий корупційний бізнес існувати без розмов, обговорень, комунікацій. І це все слухалося, ймовірно, в тому ж офісі Міндіча.

Шантажуючи Зеленського публікацією цього компромату, його змусили звільнити Єрмака. І будуть шантажувати знову, поки він не погодиться на перемир'я на російсько-американських умовах, і вибори.

Здається, вже погодився. Тому що власна корупція, особиста жадібність роблять політика слабким і вразливим. А заручником цієї слабкості стає Україна, її армія і мільйони її громадян.

Колись все відкриється – опублікують плівки НАБУ чи ні. Шила в мішку не приховаєш.

Тому Штілерман багато разів повторює, як заклинання, що він "вірить у патріотизм детективів НАБУ", мов вони не стануть закривати компанію, "яка так багато робить для оборони України".

І Лачен пише, що незалежно від результатів розслідування НАБУ "ні в якому разі не можна закривати цю махіну, за яку не соромно".

І презентація Генштабу ніби підтверджуєте, що компанія Fire Point – найуспішніша, а її дрони FP-1 - найефективніші, тому що вражають найбільше цілей.

Але хіба могло бути інакше, коли зусиллями вищого керівництва України, особисто президента Зеленського, компанія Fire Point за два роки виросла з нуля в монополіста, який отримує найбільше грошей?

Всі ці "аргументи" – як явка з повинною, а не історія успіху.

У цій українській "історії успіху" збройових "єдинорогів", тісно пов'язаних з владою, немає нічого, чому міг би повчитися бізнес. Це не бізнес-історія успіху. Це історія успіху мафіозного клану. Вона не про обороноздатність. Вона про те, як мафія заробляє величезні гроші в Україні під час такої страшної війни.

Де ці гроші?.. – Та хоча б у біткоїнах – Україна раптово посіла четверте місце в глобальному рейтингу держав за кількістю bitcoin-резервів на суму $4,6 млрд у 2025 році, випередивши багато економічно розвинених країн.

А ви кажете, що війна і ми погано живемо.

Це і є ідеальний український збройовий бізнес.

… 15 березня 2023 року данський уряд, а також 10 з 12 парламентських політичних партій, створили Фонд підтримки України – "данську модель", в рамках якого тільки в 2023 році на військову підтримку і виробництво зброї в Україні було виділено 765 млн доларів.

У грудні 2025 року уряд Данії заявив про скорочення військової допомоги Україні в 2026 році в 2 рази, зокрема у зв'язку з непрозорими умовами витрачання коштів.

…Автор повністю розуміє всі можливі ризики – кримінального переслідування та фізичної розправи.

Але вони просто не залишили мені вибору, погрожуючи моїй родині, моїм друзям, мені особисто - хоча це, звичайно, пусте.

Вони знищили один з найкращих бойових підрозділів, заради своєї корупції, вони відверто глузують з нас усіх, тільки тому, що їхні криптогаманці вже лопаються від кількості грошей.

Тому – війна так війна. Вони її почали, я її закінчу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна політика Володимир Зеленський зброя
Розвідка попередила українців про загрозу із Придністров'я
10 грудня 2025, 13:29
Детектива НАБУ, якого звинувачують у співпраці з ФСБ, відпустили з-під варти
10 грудня 2025, 13:09
Зеленський готується до виборів під час воєнного стану
09 грудня 2025, 22:48
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
"Якщо голосувати зараз – перемога Зеленського майже неминуча", – Гончаренко
10 грудня 2025, 18:06
Зеленський заявив про можливе припинення війни
10 грудня 2025, 17:59
Продуктовий кошик в Україні виявився у 5 разів дорожчим відносно доходів, ніж у Польщі: порівняння цін і зарплат
10 грудня 2025, 17:59
На Дніпропетровщині чоловік підпалив автомобіль знайомого через сварку
10 грудня 2025, 17:55
Російська армія продовжує просуватися на Донеччині
10 грудня 2025, 17:49
Австрійський суд поставив крапку в багаторічній справі про екстрадицію Дмитра Фірташа
10 грудня 2025, 17:39
На Київщині витратять понад мільярд гривень на новий СІЗО
10 грудня 2025, 17:39
У Дніпрі чоловік жорстоко вбив вітчима: зарізав та кинув тіло на вулиці
10 грудня 2025, 17:35
У Києві два мікрорайони залишилися без опалення через пошкодження тепломережі
10 грудня 2025, 17:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Всі блоги »