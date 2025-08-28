Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, которым предлагается наказывать военнослужащих за неповиновение старшему начальнику тюремным заключением на срок от 5 до 10 лет

Полностью поддерживаю! Распустились. Солдатная кладет на все болт. Мелкое офицерство зубоскалит на фейсбуке и дает оскорбительные интервью. Фронт держится исключительно на генеральских плечах и благодаря заботам высшего политического руководства. Правильно – невиновных посадить, виновных наградить.

Этот законопроект напоминает пресловутый сталинский "закон о трех колосках" – постановление 1932 года, которым вводилось жестокое, вплоть до расстрела, наказание за хищение социалистического имущества, даже если это "хищение" составляло всего три колоска, подобранные в голодные годы на колхозном поле.

Как и "закон о трех колосках", открывший эпоху сталинского массового террора, одобренный комитетом ВР законопроект призван не укрепить дисциплину в воюющей армии, как сталинский закон не ставил целью укрепление законности, – оба закона направлены на насаждение атмосферы страха, подавления неугодных и неудобных.

Конечно, жесткая дисциплина в воюющей армии обязательно должна быть. Но в грамотно организованных подразделениях под командованием умных командиров с дисциплиной нет больших проблем, а если возникает необходимость – у командиров и так сегодня достаточно инструментов для ее укрепления.

Но что делать там, где командование некомпетентно, которое не пользуется поэтому ни уважением, ни доверием у личного состава, и еще выдает приказы, которые уничтожают наши войска быстрее, чем это делает противник? Что тут прикажете делать, дорогие законодатели?.. Посадить всех несогласных?.. Тюрьм не хватит.