Дисципліна через страх: ВР підтримала жорсткі санкції для військових

Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору старшому начальнику тюремним ув'язненням на строк від 5 до 10 років

Повністю підтримую! Розпустилися. Солдатня кладе на все болт. Дрібне офіцерство зубоскалить на фейсбуці і дає образливі інтерв'ю. Фронт тримається виключно на генеральських плечах і завдяки турботам вищого політичного керівництва. Правильно – невинних посадити, винних нагородити.

Цей законопроект нагадує сумнозвісний сталінський"закон про три колоски" – постанову 1932 року, якою запроваджувалося жорстоке, аж до розстрілу, покарання за розкрадання соціалістичного майна, навіть якщо це "розкрадання" становило всього три колоски, підібрані в голодні роки на колгоспному полі.

Як і "закон про три колоски", що відкрив епоху сталінського масового терору, схвалений комітетом ВР законопроект покликаний не зміцнити дисципліну в воюючій армії, як сталінський закон не ставив за мету зміцнення законності, – обидва закони спрямовані на насадження атмосфери страху, придушення будь-якого інакомислення, розв'язування терору проти неугодних і незручних.

Звичайно, жорстка дисципліна у воюючій армії обов'язково повинна бути. Але в грамотно організованих підрозділах під командуванням розумних командирів з дисципліною немає великих проблем, а якщо виникає необхідність – у командирів і так сьогодні достатньо інструментів для її зміцнення.

Але що робити там, де командування некомпетентне, не користується тому ні повагою, ні довірою у особового складу, і ще видає накази, які знищують наші війська швидше, ніж це робить противник? Що тут накажете робити, дорогі законодавці?.. Посадити всіх незгодних?.. В'язниць не вистачить.