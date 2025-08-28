09:25  28 серпня
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
08:44  28 серпня
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
00:30  28 серпня
Показали трейлер британського фільму, в якому зіграла українська акторка
UA | RU
UA | RU
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
28 серпня 2025, 10:19

Дисципліна через страх: ВР підтримала жорсткі санкції для військових

28 серпня 2025, 10:19
Читайте также на русском языке
Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору старшому начальнику тюремним ув'язненням на строк від 5 до 10 років
Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору старшому начальнику тюремним ув'язненням на строк від 5 до 10 років
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Повністю підтримую! Розпустилися. Солдатня кладе на все болт. Дрібне офіцерство зубоскалить на фейсбуці і дає образливі інтерв'ю. Фронт тримається виключно на генеральських плечах і завдяки турботам вищого політичного керівництва. Правильно – невинних посадити, винних нагородити.

Цей законопроект нагадує сумнозвісний сталінський"закон про три колоски" – постанову 1932 року, якою запроваджувалося жорстоке, аж до розстрілу, покарання за розкрадання соціалістичного майна, навіть якщо це "розкрадання" становило всього три колоски, підібрані в голодні роки на колгоспному полі.

Як і "закон про три колоски", що відкрив епоху сталінського масового терору, схвалений комітетом ВР законопроект покликаний не зміцнити дисципліну в воюючій армії, як сталінський закон не ставив за мету зміцнення законності, – обидва закони спрямовані на насадження атмосфери страху, придушення будь-якого інакомислення, розв'язування терору проти неугодних і незручних.

Звичайно, жорстка дисципліна у воюючій армії обов'язково повинна бути. Але в грамотно організованих підрозділах під командуванням розумних командирів з дисципліною немає великих проблем, а якщо виникає необхідність – у командирів і так сьогодні достатньо інструментів для її зміцнення.

Але що робити там, де командування некомпетентне, не користується тому ні повагою, ні довірою у особового складу, і ще видає накази, які знищують наші війська швидше, ніж це робить противник? Що тут накажете робити, дорогі законодавці?.. Посадити всіх незгодних?.. В'язниць не вистачить.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна ВР законопроєкт комітет військовослужбовці непокора страх дисципліна
На сайті Кабміну з'явилась петиція щодо дозволу на виїзд за кордон чоловікам 18–24 років
27 серпня 2025, 19:13
Виїзд за кордон – лише до 21 року: нардеп звинувачує уряд у брехні
27 серпня 2025, 13:17
За непокору в армії – тільки тюрма: Рада хоче скасувати умовний термін
27 серпня 2025, 10:54
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
28 серпня 2025, 10:26
У Києві внаслідок російського удару пошкоджена будівля місії ЄС: фото наслідків
28 серпня 2025, 10:14
У Києві триває розбір завалів після удару РФ: у ДСНС опублікували фото
28 серпня 2025, 09:56
Росіяни вдарили по поїзду "Інтерсіті" Київ-Харків: рейси не скасовують
28 серпня 2025, 09:39
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
28 серпня 2025, 09:25
Момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео
28 серпня 2025, 08:59
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
28 серпня 2025, 08:44
8 загиблих внаслідок удару по Києву – Зеленський закликає світ реагувати
28 серпня 2025, 08:25
Україна нарешті має посла в США: чому це важливо
28 серпня 2025, 08:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »