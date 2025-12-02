Забудьте о мире – это только начало великой войны
Эти четыре года – только первые четыре года великой войны
Той войны, в которой Россия будет всеми силами доказывать свою геополитическую значимость из-за вооруженных конфликтов.
И если российская экономика не упадет, такие войны – и не только против Украины, но, возможно, и против вашей страны – могут занять не четыре года, а сорок четыре.
Просто нужно принять: мир как норма исчез с Евразийского континента, пока Россия не смирится, что ее эпоха геополитического превосходства закончилась, и что по значимости она уступает многим своим соседям.
02 декабря 2025, 20:51США прекратили финансовую поддержку Украины, – Трамп
02 декабря 2025, 19:51Путин пригрозил "отрезать Украину от моря", если Киев продолжит атаки на российские суда
02 декабря 2025, 18:35
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Луцке пенсионера оштрафовали за организацию места разврата
02 декабря 2025, 22:57Уровень жизни в ЕС опустился до минимума за 40 лет по сравнению со США - Bloomberg
02 декабря 2025, 22:22Назван размер средней зарплаты в Украине
02 декабря 2025, 22:14В Запорожье в декабре зацвела сакура: фоторепортаж
02 декабря 2025, 22:08Пугать Европу войной – это очередная спецоперация ФСБ
02 декабря 2025, 21:59Как украинки зарабатывают 1,5-2 тыс. долларов в месяц: чем занимаются
02 декабря 2025, 21:56Чехия не будет передавать Украине танки Т-72
02 декабря 2025, 21:50Тесла сбила пенсионера в Киеве - видео
02 декабря 2025, 21:26Технологии могут стать не менее опасным оружием, чем ядерное
02 декабря 2025, 21:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
