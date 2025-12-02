Забудьте о мире – это только начало великой войны

Той войны, в которой Россия будет всеми силами доказывать свою геополитическую значимость из-за вооруженных конфликтов. И если российская экономика не упадет, такие войны – и не только против Украины, но, возможно, и против вашей страны – могут занять не четыре года, а сорок четыре. Просто нужно принять: мир как норма исчез с Евразийского континента, пока Россия не смирится, что ее эпоха геополитического превосходства закончилась, и что по значимости она уступает многим своим соседям.

