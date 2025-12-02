Забудьте про мир – це лише початок великої війни
Ці чотири роки – лише перші чотири роки великої війни
Ці чотири роки – лише перші чотири роки великої війни
Тієї війни, в якій Росія всіма силами доводитиме свою геополітичну значущість через збройні конфлікти.
І якщо російська економіка не впаде, такі війни – і не лише проти України, але, можливо, й проти вашої країни – можуть тривати не чотири роки, а сорок чотири.
Просто треба прийняти: світ як норма зник з Євразійського континенту доти, доки Росія не змириться, що її епоха геополітичної переваги закінчилася, і що за значущістю вона поступається багатьом своїм сусідам.
