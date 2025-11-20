16:44  20 ноября
На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
UA | RU
UA | RU
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
20 ноября 2025, 15:49

Никакого согласованного плана нет. Есть ожидания Трампа, что Путин сломается

20 ноября 2025, 15:49
Читайте також українською мовою
Никакого согласованного плана нет. Есть ожидания Трампа, что перед окончательным принятием решения о введении санкций 21 ноября Путин сломается
Никакого согласованного плана нет. Есть ожидания Трампа, что перед окончательным принятием решения о введении санкций 21 ноября Путин сломается
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

И согласится на те комфортные условия прекращения огня, которые предлагал ранее Трамп. И для этого Трампу или кому-то из его советников нужно согласие Украины на эти условия. Но Путин во-первых не сломается, а во-вторых, если в этом плане действительно есть идеи, что Россия должна заплатить за Донбасс – то есть за территорию, которую Путин объявил субъектом Российской Федерации – то с точки зрения Путина это личное оскорбление и издевательство. Трамп и компания, привыкшие мыслить исключительно в категориях продажи земли и квартир, не способны этого осознать. Так что этот план только распространит провал между Вашингтоном и Москвой и заставит Путина искать другие инструменты для компрометации Трампа во внутриполитическом поле Америки.

А у Трампа простой выбор. Или 21 ноября все же ввести санкции и усилить давление на Путина или снова отложить санкции, надеясь, что российский президент все же согласится на комфортные условия под угрозой этого внедрения.

Проблема только в том, что к моменту, когда нужно будет все же определиться в следующий раз с введением этих санкций или объявлением новых, Трамп уже может быть глубоко похоронен под разными там файлами. Путин прилагает для этого все возможные усилия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Путин США РФ политика
Экспосолка в США Маркарова отказалась возглавить Офис Президента, – СМИ
20 ноября 2025, 14:21
Свириденко прокомментировала визит должностных лиц Пентагона в Украину
20 ноября 2025, 13:24
Трамп одобрил "мирный план" по Украине, который разрабатывали с россиянами – СМИ
20 ноября 2025, 07:07
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
На Волыни женщина хотела прыгнуть с моста: патрульные успели ее спасти
20 ноября 2025, 17:38
Зеленский готовит кадровые изменения во фракции "Слуга народа": Арахамия может покинуть пост
20 ноября 2025, 17:23
В Виннице загорелся генератор возле магазина
20 ноября 2025, 17:17
Париж парализовал масштабным отключением электричества: 170 000 домохозяйств без света
20 ноября 2025, 16:59
На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины
20 ноября 2025, 16:44
В Одессе суд приговорил группу вебкамщиц к условному сроку и постановил уничтожить секс-игрушки и 57 фаллоимитаторов
20 ноября 2025, 16:40
В результате российской атаки по Днепру пострадал склад Всемирной продовольственной программы ООН: фото
20 ноября 2025, 16:29
Тернополь после удара РФ: спасатели ищут пропавших и разбирают завалы
20 ноября 2025, 16:24
Эксглава Минобороны вернулся в Украину
20 ноября 2025, 16:05
В Украине государственным учреждениям культуры разрешили открывать кофейни
20 ноября 2025, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »