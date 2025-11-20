Никакого согласованного плана нет. Есть ожидания Трампа, что Путин сломается

Никакого согласованного плана нет. Есть ожидания Трампа, что перед окончательным принятием решения о введении санкций 21 ноября Путин сломается

иллюстративное фото: из открытых источников

И согласится на те комфортные условия прекращения огня, которые предлагал ранее Трамп. И для этого Трампу или кому-то из его советников нужно согласие Украины на эти условия. Но Путин во-первых не сломается, а во-вторых, если в этом плане действительно есть идеи, что Россия должна заплатить за Донбасс – то есть за территорию, которую Путин объявил субъектом Российской Федерации – то с точки зрения Путина это личное оскорбление и издевательство. Трамп и компания, привыкшие мыслить исключительно в категориях продажи земли и квартир, не способны этого осознать. Так что этот план только распространит провал между Вашингтоном и Москвой и заставит Путина искать другие инструменты для компрометации Трампа во внутриполитическом поле Америки.

А у Трампа простой выбор. Или 21 ноября все же ввести санкции и усилить давление на Путина или снова отложить санкции, надеясь, что российский президент все же согласится на комфортные условия под угрозой этого внедрения.

Проблема только в том, что к моменту, когда нужно будет все же определиться в следующий раз с введением этих санкций или объявлением новых, Трамп уже может быть глубоко похоронен под разными там файлами. Путин прилагает для этого все возможные усилия.