13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
09:20  21 листопада
У Києві 22-річний молодик маскував продаж наркотиків під торгівлю чохлами для телефонів
09:03  21 листопада
На Одещині перекинувся човен з людьми: двоє загиблих, третього шукають
UA | RU
UA | RU
Віталій Портніков Журналіст, телеведучий info@regionews.ua
20 листопада 2025, 15:49

Жодного узгодженого плану немає. Є очікування Трампа, що Путін зламається

20 листопада 2025, 15:49
Читайте также на русском языке
Ніякого узгодженого плану немає. Є очікування Трампа, що перед остаточним ухваленням рішення про запровадження санкцій 21 листопада Путін зламається
Ніякого узгодженого плану немає. Є очікування Трампа, що перед остаточним ухваленням рішення про запровадження санкцій 21 листопада Путін зламається
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

І погодиться на ті комфортні умови припинення вогню, які раніше пропонував Трамп. І для цього Трампу чи комусь з його радників потрібна згода України на ці умови. Але Путін по-перше не зламається, а по-друге, якщо у цьому плані дійсно є ідеї що Росія має заплатити за Донбас – тобто за територію яку Путін оголосив суб’єктом Російської Федерації – то з точки зору Путіна це особиста образа і знущання. Трамп і компанія, які звикли мислити виключно в категоріях продажу землі й квартир не здатні цього усвідомити. Так що цей план тільки поширить провалля між Вашингтоном і Москвою і змусить Путіна шукати інших інструментів для компрометації Трампа у внутрішньополітичному полі Америки.

А в Трампа простий вибір. Або 21 листопада все ж таки запровадити санкції і посилити тиск на Путіна або знову відкласти санкції, сподіваючись що російській президент все ж таки погодиться на комфортні умови під загрозою цього впровадження.

Проблема тільки в тому, що на момент, коли треба буде все ж таки визначитися наступного разу із запровадженням цих санкцій чи оголошенням нових, Трамп вже може бути глибоко похований під різними там файлами. Путін докладає для цього всіх можливих зусиль.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Путін США РФ політика
Експосолка в США Маркарова відмовилася очолити Офіс Президента, – ЗМІ
20 листопада 2025, 14:21
Свириденко прокоментувала візит посадовців Пентагону в Україну
20 листопада 2025, 13:24
Трамп схвалив "мирний план" щодо України, який розробляли з росіянами – ЗМІ
20 листопада 2025, 07:07
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті
21 листопада 2025, 15:11
ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США, – ЗМІ
21 листопада 2025, 14:56
У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу
21 листопада 2025, 14:42
На Дніпропетровщині чоловік торгував "квитками за кордон" для ухилянтів
21 листопада 2025, 14:30
Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці
21 листопада 2025, 14:23
Топпосадовець Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у відставку
21 листопада 2025, 14:04
На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись
21 листопада 2025, 13:55
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
21 листопада 2025, 13:49
Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США
21 листопада 2025, 12:33
Росіяни просунулися у Донецькій та Запорізькій областях – DeepState
21 листопада 2025, 12:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »