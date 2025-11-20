Жодного узгодженого плану немає. Є очікування Трампа, що Путін зламається

Ніякого узгодженого плану немає. Є очікування Трампа, що перед остаточним ухваленням рішення про запровадження санкцій 21 листопада Путін зламається

ілюстративне фото: з відкритих джерел

І погодиться на ті комфортні умови припинення вогню, які раніше пропонував Трамп. І для цього Трампу чи комусь з його радників потрібна згода України на ці умови. Але Путін по-перше не зламається, а по-друге, якщо у цьому плані дійсно є ідеї що Росія має заплатити за Донбас – тобто за територію яку Путін оголосив суб’єктом Російської Федерації – то з точки зору Путіна це особиста образа і знущання. Трамп і компанія, які звикли мислити виключно в категоріях продажу землі й квартир не здатні цього усвідомити. Так що цей план тільки поширить провалля між Вашингтоном і Москвою і змусить Путіна шукати інших інструментів для компрометації Трампа у внутрішньополітичному полі Америки.

А в Трампа простий вибір. Або 21 листопада все ж таки запровадити санкції і посилити тиск на Путіна або знову відкласти санкції, сподіваючись що російській президент все ж таки погодиться на комфортні умови під загрозою цього впровадження.

Проблема тільки в тому, що на момент, коли треба буде все ж таки визначитися наступного разу із запровадженням цих санкцій чи оголошенням нових, Трамп вже може бути глибоко похований під різними там файлами. Путін докладає для цього всіх можливих зусиль.