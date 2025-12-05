17:25  05 грудня
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
05 грудня 2025, 18:35

Найкращі гарантії безпеки – це наша власна спроможність

05 грудня 2025, 18:35
США оприлюднили оновлену стратегію нацбезпеки. Цікавий документ для аналізу
США оприлюднили оновлену стратегію нацбезпеки. Цікавий документ для аналізу
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Його багато хто чекав, але мало хто справді читатиме. Дарма. Бо там виписано, куди Сполучені Штати рухатимуться в першу чергу.

Перше. Вашингтон повертається до дуже простого принципу – "Американський інтерес (Америка) понад усе". Ніякої романтики про "спільні цінності", максимум прагматизму. Якщо це комусь здається занадто суворим у світі тотального хаосу, я вас вітаю, ви не читали попередні стратегії.

Друге. Росія офіційно визначена як загроза не Україні, а євроатлантичному порядку. Тобто розмови про "перезавантаження" чи "стратегічну стабільність" – це більше про намір окремих людей в оточенні Трампа, ніж про спільне бачення офіційних інституцій. В документі прямо написано - обмежувати, стримувати, позбавляти інструментів впливу.

Третє. На першому місці тепер Китай. Все інше – похідне. І тут головний висновок для нас, що війна в Європі не має забирати у США концентрацію на Китаї. І це означає, що Вашингтон буде шукати не ідеальні рішення для України, а робочі. Ті, що не створюють "розриву шаблону" у їхній глобальній грі.

Що це означає для України?

По-перше, що ми важливі. Але не в центрі уваги. Америка хоче передбачуваності на європейському фронті. Це не про мир "на умовах агресора", але й не про нескінченне розхитування. Їм потрібен стабільний формат, який не висмоктує ресурси.

По-друге, українське питання тепер читається через китайський фокус. Подобається нам це чи ні, - це факт. Будь-який новий формат переговорів, гарантій чи домовленостей оцінюватимуть за критерієм: "Чи не послаблює це США у протистоянні з Китаєм?"

По-третє, гарантії безпеки – це вже не про красиві слова. Це про обмеження російської здатності воювати. Тобто ставка робиться на стримування, а не на повернення світу у стан 1991 року.

По-четверте, Україна має показувати суб’єктність, а не чекати спасіння. Стратегія США дуже прозоро говорить, що підтримуватимуть тих, хто не створює хаосу у себе вдома. Тих, хто демонструє, що може тримати лінію - і на фронті, і в політиці (вітання внутрішньополітичному порядку денному).

А тепер не про текст стратегії, а про логіку.

Американці інвестують туди, де є шанс на результат. Україна повинна бути не "це складний кейс, але ми тримаємось", а "це проект, який працює навіть у війні".

У світі сьогодні виграють ті, хто здатен бути прогнозованим. І нова стратегія США просто підказує те, що ми і так знаємо. Що найкращі гарантії безпеки – це наша власна спроможність (військова, економічна, політична). А вже після неї – документи, декларації й дипломатичні формати.

США Україна війна політика
