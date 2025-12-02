Пугать Европу войной – это очередная спецоперация ФСБ

«Мы не планируем воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас»

Это сегодняшнее заявление Путина.

И это – очередная спецоперация российского ФСБ, на которую в Москве делают ставки, – пугать Европу, еще не полностью возобновившую оборонное производство и не завершившую перевооружение. Пугать тех, кто понимает, что еще два-три года – и Россия просто не вытянет гонку вооружений. А пока можно что-то попробовать – собственно, с дронами уже была "проба пера". Поэтому Путин и пытается создать ощущение угрозы, которая уже прямо здесь.

Это его любимая тактика – еще больше нагнетать, чтобы получить компромисс. Чтобы в Брюсселе кто-то вспомнил о "мирных инициативах", а в Украине зашевелилась очередная партия людей, "хотящих закончить войну любой ценой". И на этом фоне Путин будет держать свою руку на руке Трампа.

Но нужно понять всем – на этом этапе Путин не собирается заканчивать войну. Он хочет тянуть время до того момента, когда Европа не успеет нарастить свои оборонительные мышцы, а Украина устанет от истощения.

И в то же время, он прекрасно понимает, что как только Европа завершит перевооружение, это окно возможностей для Москвы закроется навсегда. Потому и кричит о "готовности прямо сейчас". Потому что "потом" у него может уже не быть.

Все эти заявления – повторюсь – послание даже не нам, а Западу: "Не нужно строить оборонку, не нужно усиливать Украину, не нужно расконсервировать замороженные российские активы, давайте думать о компромиссе". Только компромисс с Кремлем всегда означает одно – новую войну. Через год, а может, и раньше.

Как я уже писал ранее, российская агрессия закончится не тогда, когда Путин что-нибудь пообещает, а когда ему обломают рога.