Лякати Європу війною – це чергова спецоперація ФСБ

«Ми не плануємо воювати з європейськими країнами, але якщо Європа почне війну – Росія готова прямо зараз»

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Це – сьогоднішня заява Путіна.

І це – чергова спецоперація російського ФСБ, на яку в Москві роблять ставки, – лякати Європу, яка ще не повністю відновила оборонне виробництво і не завершила переозброєння. Лякати тих, хто розуміє, що ще два-три роки – і Росія просто не витягне гонку озброєнь. А поки що можна щось спробувати - власне, з дронами вже була "проба пера". Тому Путін і намагається створити відчуття загрози, яка вже прямо тут.

Це його улюблена тактика – ще більше нагнітати, аби отримати компроміс. Щоб у Брюсселі хтось згадав про "мирні ініціативи", а в Україні заворушилася чергова партія людей, які "хочуть закінчити війну будь-якою ціною". І на цьому фоні Путін триматиме свою руку на руці Трампа.

Але треба зрозуміти усім – на цьому етапі Путін не збирається закінчувати війну. Він хоче тягнути час до того моменту, коли Європа не встигне наростити свої оборонні м'язи, а Україна втомиться від виснаження.

І водночас він чудово розуміє, що як тільки Європа завершить переозброєння, це вікно можливостей для Москви закриється назавжди. Тому і кричить про "готовність прямо зараз". Бо "потім" у нього може вже не бути.

Усі ці заяви – повторюся – послання навіть не нам, а Заходу: "Не треба будувати оборонку, не треба посилювати Україну, не треба розконсервовувати заморожені російські активи, давайте думати про компроміс". Тільки компроміс із Кремлем завжди означає одне - нову війну. Через рік, а, може, і раніше.

Як я вже писав раніше, російська агресія закінчиться не тоді, коли Путін щось пообіцяє, а коли йому обламають роги.