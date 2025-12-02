21:11  02 грудня
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
20:48  02 грудня
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
16:34  02 грудня
3 грудня в Україні дощитиме і буде до +12
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
02 грудня 2025, 21:59

Лякати Європу війною – це чергова спецоперація ФСБ

02 грудня 2025, 21:59
Читайте также на русском языке
«Ми не плануємо воювати з європейськими країнами, але якщо Європа почне війну – Росія готова прямо зараз»
«Ми не плануємо воювати з європейськими країнами, але якщо Європа почне війну – Росія готова прямо зараз»
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Це – сьогоднішня заява Путіна.

І це – чергова спецоперація російського ФСБ, на яку в Москві роблять ставки, – лякати Європу, яка ще не повністю відновила оборонне виробництво і не завершила переозброєння. Лякати тих, хто розуміє, що ще два-три роки – і Росія просто не витягне гонку озброєнь. А поки що можна щось спробувати - власне, з дронами вже була "проба пера". Тому Путін і намагається створити відчуття загрози, яка вже прямо тут.

Це його улюблена тактика – ще більше нагнітати, аби отримати компроміс. Щоб у Брюсселі хтось згадав про "мирні ініціативи", а в Україні заворушилася чергова партія людей, які "хочуть закінчити війну будь-якою ціною". І на цьому фоні Путін триматиме свою руку на руці Трампа.

Але треба зрозуміти усім – на цьому етапі Путін не збирається закінчувати війну. Він хоче тягнути час до того моменту, коли Європа не встигне наростити свої оборонні м'язи, а Україна втомиться від виснаження.

І водночас він чудово розуміє, що як тільки Європа завершить переозброєння, це вікно можливостей для Москви закриється назавжди. Тому і кричить про "готовність прямо зараз". Бо "потім" у нього може вже не бути.

Усі ці заяви – повторюся – послання навіть не нам, а Заходу: "Не треба будувати оборонку, не треба посилювати Україну, не треба розконсервовувати заморожені російські активи, давайте думати про компроміс". Тільки компроміс із Кремлем завжди означає одне - нову війну. Через рік, а, може, і раніше.

Як я вже писав раніше, російська агресія закінчиться не тоді, коли Путін щось пообіцяє, а коли йому обламають роги.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ Європа політика війна Путін
Прямо зараз відбувається важлива зустріч Путіна та радників Трампа: наслідки для України
02 грудня 2025, 20:51
Путін пригрозив "відрізати Україну від моря", якщо Київ продовжить атаки на російські судна
02 грудня 2025, 18:35
Україна повернула додому 1859 дітей, яких викрала РФ – Зеленська
02 грудня 2025, 07:44
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Забудьте про мир – це лише початок великої війни
02 грудня 2025, 23:02
У Луцьку пенсіонера оштрафували за організацію місця розпусти
02 грудня 2025, 22:57
Рівень життя в ЄС опустився до мінімуму за 40 років порівняно з США — Bloomberg
02 грудня 2025, 22:22
Названо розмір середньої зарплати в Україні
02 грудня 2025, 22:14
У Запоріжжі в грудні зацвіла сакура: фоторепортаж
02 грудня 2025, 22:08
Як українки заробляють 1,5-2 тис. доларів на місяць: чим займаються
02 грудня 2025, 21:56
Чехія не передаватиме Україні танки Т-72
02 грудня 2025, 21:50
Тесла збила пенсіонера у Києві - відео
02 грудня 2025, 21:26
Технології можуть стати не менш небезпечною зброєю, ніж ядерна
02 грудня 2025, 21:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »