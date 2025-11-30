Валерий Залужный в своей колонке для LIGA.net пишет об отсутствии у нас стратегических планов. Это правда



Если коротко: Залужный подчеркивает, что вопрос "как закончится война" – слишком сложен, чтобы полагаться только на прогнозы или информационные сигналы. Он отмечает, что конец войны будет зависеть одновременно от ситуации на трех фронтах – военном, экономическом и политическом. Если провал произойдет хотя бы на одном из них – это может создать лишь предпосылки к завершению, но не гарантирует его.

Далее Залужный вводит радикальные критерии успеха и поражения: по его определению "победа" – это не просто освобожденные территории, а распад так называемой "Российской империи". А "поражение" – это полная оккупация Украины из-за ее распада. Все остальное, по его мнению, не победа, а просто продолжение войны.

Однако он также признает, что далеко не всегда войны заканчиваются четким выигрышем одной стороны и проигрышем другой. Залужный допускает сценарий, при котором война может завершиться многолетним перемирием или "заморозкой", что даст Украине шанс на восстановление: политические реформы, экономическое восстановление, укрепление государства, борьбу с коррупцией – и фактически создание "надежного" государства перед новым этапом.

* * *

Есть несколько вещей, которые, по-моему, стоит обсуждать шире.

Первый. Если мы говорим о развале России – это не то, что произойдет "само собой". История не работает инерционно. Распад империи возможен только тогда, когда над этим системно работают: дипломатически, информационно, экономически, через союзы безопасности, через давление и создание условий, которые делают имперскую модель нежизнеспособной.

Просто ждать, пока Россия сама развалится – это стратегическая иллюзия.

Второе. Залужный прав, что военный, экономический и политический фронты взаимосвязаны. Но нам нужна действительно четкая синхронизация этих трех направлений, а не три параллельных вселенных.

Война – это не только об ВСУ (хотя впервые в этой колонке Залужный критикует процесс бюджетирования армии в 2021 году). Это и об институтах, и об экономике, которая должна работать на оборону, и о политике, которая должна не мешать, а обеспечивать рамочные решения и союзников.

Третье. Украине давно пора определиться с большой и малой стратегиями. Не только реагировать на события, но и формировать собственную линию – длинную, последовательную, продуманную.

Здесь стоит упомянуть Сунь-цзы. Он писал не только о войне – он писал о стратегии как искусстве побеждать еще до начала боя. Это и об умении просчитывать, и о понимании, что мир тоже должен являться инструментом стратегии, а не просто паузой между боями.

Мы должны перестать существовать в формате "день в день" и перейти к мышлению категориями десятилетий. Только так можно победить империю (если мы действительно этого хотим) – и в поле боя, и в исторической перспективе.