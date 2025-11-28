21:02  28 ноября
Многотысячный город на Киевщине остался без света из-за российских обстрелов
20:41  28 ноября
Стало известно, какой будет погода в конце ноября
20:15  28 ноября
На Львовщине мужчина торговал оружием: разбирал и
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
28 ноября 2025, 21:09

Ермак превратил Банковую в механизм, позволявший Президенту чувствовать себя комфортно, а оппонентам – робко

28 ноября 2025, 21:09
Читайте також українською мовою
Кто будет следующим громоотводом президента Зеленского?
Кто будет следующим громоотводом президента Зеленского?
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Отставка Ермака.

Можно, конечно, подойти по-человечески – его даже жалко.

Давайте честно – одну функцию он выполнял блестяще: был идеальным громоотводом для Президента. Беря на себя большинство ударных волн – от "Миндичгейта" до проваленных коммуникаций.

Он превратил Банковую в механизм, позволявший Президенту чувствовать себя комфортно, а оппонентам – робко.

Однако с каждым днем действий становилось больше, и соответственно количество тех, кто был не удовлетворен Ермаком, росло в геометрической прогрессии. Он и сам давал слишком много поводов говорить именно о нем. И в какой-то момент перешел тот предел, когда в обществе негатив ассоциировался именно с ним.

Кто будет следующим громоотводом? Маркарова? Шмыгаль? Федоров? Свириденко? Ждет ли нас новый креативный кастинг?

Но если честно, вот именно в эту минуту – не это даже главное.

Потому что волнует в первую очередь то, кто возглавит новую переговорную делегацию с американцами.

От этих переговоров зависит не рейтинг власти, а наше выживание. И здесь вопрос доверия – не только в Вашингтоне или Брюсселе. В первую очередь, как правильно сказал в вечернем обращении Президент, - у украинского общества.

Логично было бы отправить людей, имеющих не только институциональный, но и моральный мандат. Например:

- Залужного (как голос воюющих);

- Буданова (как голос тех, кто знает, как проводить переговоры);

- Министра иностранных дел (как носителя дипломатического каркаса);

- Омбудсмена (как того, кто персонализирует трагедию похищенных детей, а значит – смысл нашего сопротивления).

Эту команду нужно усилить не декларациями, а работой с Конгрессом, с украинским сообществом в США, с религиозными средами – протестантами, католиками, иудейскими организациями. И говорить там о главном:

  • Мы ведем войну за жизнь, не по территории;
  • Мы показываем прогресс в борьбе с коррупцией;
  • Мы готовы реформировать управление даже во время войны;
  • Мы готовы делать то, что нам говорили сделать по мобилизации и рекрутингу еще несколько месяцев назад.

Всё это возможно.

Если будет политическая воля. И если нас готовы услышать наши визави. С россией в это время вести переговоры нет смысла.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина политика Андрей Ермак скандал
В "Слуге народа" прокомментировали увольнение Ермака
28 ноября 2025, 19:44
Официально: Андрей Ермак подал заявление об отставке – Зеленский
28 ноября 2025, 17:35
В ЕС отреагировали на обыски у руководителя ОП Андрея Ермака
28 ноября 2025, 14:12
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Актриса Антонина Хижняк во время съемок попала под обстрел
28 ноября 2025, 22:35
"Масштабы лжи поражают": Сырский прокомментировал ситуацию на Купянском направлении
28 ноября 2025, 22:35
В Одессе курсант военной академии совершил самоубийство
28 ноября 2025, 22:21
Дочь бизнесмена Гарика Корогодского присоединилась к ВСУ
28 ноября 2025, 22:15
"Реальный мощный менеджер и патриот Украины": в сети напомнили, как Зеленский восхвалял Ермака
28 ноября 2025, 21:58
"Это была сцена о бандитах": певица FIINKA рассказала, как мужчина делал ей предложение
28 ноября 2025, 21:35
В Украине дорожают яйца: сколько стоит десяток в популярных супермаркетах
28 ноября 2025, 21:15
Многотысячный город на Киевщине остался без света из-за российских обстрелов
28 ноября 2025, 21:02
В Харькове прогремели взрывы: город атаковали КАБами, наблюдаются перебои со светом
28 ноября 2025, 21:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »