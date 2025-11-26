Что на самом деле означает утечка разговоров Ушакова-Дмитриева-Виткоффа?

5 сценариев + главный вопрос – "Чья это игра?"

фото: tsn.ua

Обнародование разговоров между советником Путина Юрием Ушаковым, спецпосланником Кириллом Дмитриевым и бизнесменом Стивом Виткоффом (приближенным к Трампу) – не просто очередной "слив". Это момент истины для дипломатического процесса вокруг войны в Украине.

5 наиболее вероятных сценариев развития событий:

1. Свертывание неформальных инициатив

Скандал взорвал доверие как между государствами, так и между переговорщиками.

Украина заявляет: "Никаких решений без Киева".

Неформальные контакты замораживаются.

Виткофф, скорее всего, будет выведен из переговорного процесса.

2. Переформатирование переговорной архитектуры

США, чтобы избежать дальнейшей токсичности, могут официально назначить нового спецпредставителя (как когда-то Уолкера) – на эту роль уже претендует новый спецназовец Дэн Дрискол (из команды вице-президента Ди Венса).

Состоится замена команды, установка четких, официальных рамок.

Украина возвращается в центр процесса.

3. Россия использует утечку как информационное оружие

Кремль запускает пропаганду: "Даже США хотят компромисса, а Украина - тормозит".

Это распространяется через ООН, СМИ, "нейтральные" государства.

Цель – давить на союзников Украины, создать раскол.

4. Внутриамериканский скандал

Виткофф – близок к Трампу. Скандал используется в предвыборной кампании.

Начнутся слушания в Конгрессе, вопросы в Госдеп.

Украина рискует оказаться вовлеченной в чужую политическую борьбу.

5. Украина перехватывает инициативу

Скандал – это возможность заявить: "Мирные инициативы – только с нашим участием”.

Предложение – расширение "Формулы мира", четкие принципы. по гарантиям безопасности

Возвращение контроля за дипломатической повесткой. Для этого нужно думать, кто в США будет представлять Украину. Нужно ли отправлять туда Андрея Ермака, которого там не очень рады видеть.

Но главный вопрос, который сейчас у всех в голове: Чья это все-таки была игра?

1. Русский:

Сорвать переговоры, дискредитировать США, расколоть союзников.

Запустить волну, что "Запад сам хочет договариваться".

2. Американская:

Вывести токсическую фигуру (Виткоффа), остановить кулуарные договоренности.

Перезагрузить процесс, очистив его из-за скандала.

Краткое заключение:

- Старый переговорный формат – мертвый.

- начинается переформатирование, где появятся на переговорном треке новые люди (Дрискол), новые правила.

У Украины есть уникальный шанс – стать инициатором, а не просто участником.

Но есть и негативная новость – завершение войны в очередной раз затягивается.