17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
15:52  26 листопада
На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди
12:29  26 листопада
Під Полтавою горить сміттєзвалище
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
26 листопада 2025, 19:39

Що насправді означає витік розмов Ушакова-Дмітрієва-Віткоффа?

26 листопада 2025, 19:39
5 сценаріїв + головне питання – "Чия це гра?"
5 сценаріїв + головне питання – "Чия це гра?"
фото: tsn.ua
Оприлюднення розмов між радником Путіна Юрієм Ушаковим, спецпосланцем Кірілом Дмітрієвим та бізнесменом Стівом Віткоффом (наближеним до Трампа) – не просто черговий "злив”. Це момент істини для дипломатичного процесу довкола війни в Україні.

5 найімовірніших сценаріїв розвитку подій:

1. Згортання неформальних ініціатив

Скандал підірвав довіру як між державами, так і між переговірниками.

Україна заявляє: "Жодних рішень без Києва".

Неформальні контакти заморожуються.

Віткофф, найімовірніше, буде виведений з переговорного процесу.

2. Переформатування переговорної архітектури

США, щоб уникнути подальшої токсичності, можуть офіційно призначити нового спецпредставника (як колись Волкера) – на цю роль вже претендує новий спецпризначенець Ден Дріскол (з команди віце-президента Ді Венса).

Відбудеться заміна команди, встановлення чітких, офіційних рамок.

Україна повертається в центр процесу.

3. Росія використовує витік як інформаційну зброю

Кремль запускає пропаганду: "Навіть США хочуть компромісу, а Україна – гальмує”.

Це поширюється через ООН, ЗМІ, "нейтральні” держави.

Мета – тиснути на союзників України, створити розкол.

4. Внутрішньоамериканський скандал

Віткофф – близький до Трампа. Скандал використають у передвиборчій кампанії.

Почнуться слухання в Конгресі, питання до Держдепу.

Україна ризикує опинитися втягнутою в чужу політичну боротьбу.

5. Україна перехоплює ініціативу

Скандал – це можливість заявити: "Мирні ініціативи – лише з нашою участю”.

Пропозиція – розширення "Формули миру", чіткі принципи. щодо гарантій безпеки

Повернення контролю над дипломатичною повісткою. Для цього треба думати, хто в США представлятиме Україну. Та чи потрібно відправляти туди Андрія Єрмака, якого там не дуже раді бачити.

Але головне питання, яке зараз у всіх в голові: Чия це все-таки була гра?

1. Російська:

Зірвати переговори, дискредитувати США, розколоти союзників.

Запустити хвилю, що "Захід сам хоче домовлятися”.

2. Американська:

Вивести токсичну постать (Віткоффа), зупинити кулуарні домовленості.

Перезавантажити процес, очистивши його через скандал.

Короткий висновок:

- Старий переговорний формат – мертвий.

- Починається переформатування, де з'являться на переговорному треку нові люди (Дріскол), нові правила.

Україна має унікальний шанс – стати ініціатором, а не просто учасником.

Але є і негативна новина – завершення війни вчергове затягується.

США РФ Україна політика війна
