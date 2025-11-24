21:28  24 ноября
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
20:02  24 ноября
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
24 ноября 2025, 22:11

Пока в Вашингтоне объявляли о "завершении" одной войны, из Пекина прозвучало напоминание о потенциально новой

24 ноября 2025, 22:11
Ту, которую Китай рассматривает не как политический выбор, а как историческую неизбежность
иллюстративное фото: из открытых источников
Сегодня Си Цзиньпин заявил Трампу, что "возвращение Тайваня является неотъемлемой частью послевоенного международного порядка". Это не дипломатическая формула, а попытка вписать действия Китая в канон исторической справедливости и подменить историю собственной версией международных норм (ничего не напоминает?).

Пекин стремится не договариваться, а завершать "исторический цикл". В этой логике Тайвань – даже не тема переговоров, а "неотложная часть" будущего, которую Китай хочет оформить на собственных условиях.

В то время когда американская политика исходит из коротких циклов, китайская – из длительных и исторических. И каждая нерешительность Запада лишь ускоряет в Пекине ощущение, что благоприятный момент вот-вот наступит.

И пока в последние годы мы ищем способ, кто может повлиять на Россию, тень возможного противостояния вокруг Тайваня становится все чернее. А потенциальные "вознаграждения", которые Путин уже получил в результате агрессии против Украины, дают еще больше мотивации тем, кто будет чувствовать силу разрешать любые конфликты военным путем.

Сигнал Си – это еще не объявление операции. Но это напоминание, что Китай больше не скрывает своих стратегических намерений. И что мир, оттягивающий правильные решения по одному кризису, рискует вступить в эпоху другого – еще более масштабного.

