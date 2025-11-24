21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
24 листопада 2025, 22:11

Поки у Вашингтоні оголошували про "завершення" однієї війни, з Пекіна пролунало нагадування про потенційно нову

24 листопада 2025, 22:11
Ту, яку Китай розглядає не як політичний вибір, а як історичну неминучість
Ту, яку Китай розглядає не як політичний вибір, а як історичну неминучість
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні Сі Цзіньпін заявив Трампу, що "повернення Тайваню є невідʼємною частиною післявоєнного міжнародного порядку". Це не дипломатична формула, а спроба вписати дії Китаю в канон "історичної справедливості" та підмінити історію власною версією міжнародних норм (нічого не нагадує?)

Пекін прагне не домовлятися, а завершувати "історичний цикл". У цій логіці Тайвань – навіть не тема переговорів, а "невідкладна частина" майбутнього, який Китай хоче оформити на власних умовах.

В той час, коли американська політика виходить з коротких циклів, китайська – з тривалих і історичних. І кожна нерішучість Заходу лише пришвидшує у Пекіні відчуття, що сприятливий момент от-от настане.

І поки останніми роками ми шукаємо спосіб, хто може вплинути на Росію, тінь можливого протистояння довкола Тайваню стає все чорнішою. А потенційні "винагороди", які путін вже отримав в результаті агресії проти України, дають ще більше мотивації тим, хто відчуватиме силу вирішувати будь-які конфлікти військовим шляхом.

Сигнал Сі – це ще не оголошення операції. Але це нагадування, що Китай більше не приховує своїх стратегічних намірів. І що світ, який відтягує правильні рішення щодо однієї кризи, ризикує вступити в епоху іншої – ще більш масштабнішої.

США Китай політика Україна війна
Мирний план Трампа вже зовсім не нагадує початковий варіант
24 листопада 2025, 20:39
У Єрмака заявили, що "мирного плану" з 28 пунктів більше не існує
24 листопада 2025, 19:12
Мирний план: Україна та США оприлюднили спільну заяву після переговорів у Женеві
24 листопада 2025, 07:27
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Україні починають дорожчати "святкові" фрукти: як змінились цінники
24 листопада 2025, 23:55
В Україні змінились цінники на овочі: що подорожчало, а що подешевшало за останній тиждень
24 листопада 2025, 23:35
На Вінниччині жінка кинулась у полум'я, рятуючи собаку в пожежі
24 листопада 2025, 22:15
Відомий в Україні гірськолижний курорт продають за 116 млн грн
24 листопада 2025, 22:03
На Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо
24 листопада 2025, 21:45
Внаслідок російської атаки частина Одеси залишилася без світла
24 листопада 2025, 21:44
24 листопада 2025, 21:28
У Запоріжжі через суд добились ремонту укриття в лікарні: як це сталось
24 листопада 2025, 21:25
Українцям розповіли, як зростатимуть цiни наступного року
24 листопада 2025, 21:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
