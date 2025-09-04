Несколько мнений после сегодняшнего саммита "коалиции желающих"

1. Нам наконец-то нужно перейти от неэффективной модели сплочения вокруг несплоченного к конкретному поиску союзников

фото: Reuters

Не партнеров, а союзников. У Путина есть союзники. Как минимум – Северная Корея, отправляющая на фронт свою живую силу.

То есть нам очень нужен конкретный оборонный договор с теми, кто не просто подписывает какие-то "гарантии", а по сути однозначно воюет за тебя. Таковыми могут быть США, Япония, Великобритания.

Если в будущем наша модель существования – это Израиль, то нам нужны именно союзники.

Вы видите в Макроне или Мерце, союзников? Лично я – нет. Я бы называл их даже не партнерами, а попутчиками.

Помните заявления Мерца о Таурусах для Украины уже на второй день после избрания, если Путин не остановится? Путин остановился? Таурусы передали?

Вот так и с этими заверениями.

2. Вопросы дефиниций. Одни говорят – будут гарантии "по окончании боевых действий", другие – после "установления мира".

Это в каком будущем? Через год-два-десять? А если национальные парламенты этот документ не ратифицируют, что тогда?

И что делать с позицией стран, которые уже сейчас говорят, что воевать за нас не будут? Они и за себя-то не очень готовы.

Вывод: электоральные циклы давят на мозги так, что происходит эрозия здравого смысла. Что ж…

3. Единственным фактом, который можно зафиксировать на сегодняшний день, есть понимание, что Европа уже далеко не единственная. Есть откровенные пособники России, есть "ждуны", которые согласны, чтобы это уже наконец хоть как-то закончилось, и есть еще часть тех, кто хочет, чтобы Украина выстояла. Хотя тезис о том, что Россия должна однозначно проиграть, сегодня так и не услышал.

4. Все сегодняшние действия не дают ответа на вопрос - останавливают ли они путина сегодня. И ответ однозначен – нет.

5. Субъектность Украины – в ее Вооруженных силах. Хотелось бы, чтобы еще было и в тылу, но сейчас это иллюзия, потому что не хватило мудрости.

В целом же сценарий очевиден. Он вырисовывается само собой. И он до сих пор в перспективе напоминает корейский.