Декілька думок після сьогоднішнього саміту "коаліції охочих"

1. Нам нарешті треба перейти від неефективної моделі гуртування навколо незгуртованого до конкретного пошуку союзників

1. Нам нарешті треба перейти від неефективної моделі гуртування навколо незгуртованого до конкретного пошуку союзників

фото: Reuters

Не партнерів, а союзників. Путін союзників має. Як мінімум - Північна Корея, яка відправляє на фронт свою живу силу.

Тобто нам конче треба конкретний оборонний договір з тими, хто не просто підписує якісь "гарантії", а по суті однозначно воює за тебе. Такими можуть бути США, Японія, Британія.

Якщо в майбутньому наша модель існування - це Ізраїль, то нам треба саме союзники.

Ви бачите в Макроні чи Мерці, союзників? Особисто я - ні. Я б називав їх навіть не партнерами, а попутниками.

Памʼятаєте заяви Мерца про "Тауруси" для України уже на другий день після обрання, якщо Путін не зупиниться? Путін зупинився? Тауруси передали?

От так і з цими "запевненнями".

2. Питання дефініцій. Одні кажуть - будуть гарантії "після закінчення бойових дій", інші - після "встановлення миру".

Це в якому майбутньому? Через рік-два-десять? А якщо національні парламенти цей документ не ратифікують, що тоді?

І що робити з позицією тих країн, які вже зараз кажуть, що воювати за нас не будуть? Вони і за себе-то не дуже й готові.

Висновок: електоральні цикли давлять на мізки так, що відбувається ерозія здорового глузду. Що ж…

3. Єдиним фактом, який можна зафіксувати на сьогоднішній день, є розуміння, що Європа вже далеко не єдина. Є відверті пособники Росії, є "ждуни", які згодні, щоб це вже нарешті хоч якось закінчилося, і є ще частина тих, хто хоче, щоб Україна вистояла. Хоч тезу про те, що Росія має однозначно програти, я сьогодні так і не почув.

4. Всі сьогоднішні дії не дають відповіді на запитання - а чи зупиняють вони путіна сьогодні. І відповідь однозначна - ні.

5. Субʼєктність України - в її Збройних силах. Хотілось би, щоб ще було б і в тилу, але зараз це ілюзія, бо не вистачило мудрості.

А загалом сценарій очевидний. Він вимальовується само собою. І він досі в перспективі нагадує корейський.