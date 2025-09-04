22:10  04 вересня
Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації
18:26  04 вересня
Миколаїв уперше з 2022 року отримає прісну воду
17:15  04 вересня
На Волині чоловіки побили співробітників ТЦК, вирвали у них пістолет і відкрили по них вогонь
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
04 вересня 2025, 21:26

Декілька думок після сьогоднішнього саміту "коаліції охочих"

04 вересня 2025, 21:26
Читайте также на русском языке
1. Нам нарешті треба перейти від неефективної моделі гуртування навколо незгуртованого до конкретного пошуку союзників
1. Нам нарешті треба перейти від неефективної моделі гуртування навколо незгуртованого до конкретного пошуку союзників
фото: Reuters
Читайте также
на русском языке

Не партнерів, а союзників. Путін союзників має. Як мінімум - Північна Корея, яка відправляє на фронт свою живу силу.

Тобто нам конче треба конкретний оборонний договір з тими, хто не просто підписує якісь "гарантії", а по суті однозначно воює за тебе. Такими можуть бути США, Японія, Британія.

Якщо в майбутньому наша модель існування - це Ізраїль, то нам треба саме союзники.

Ви бачите в Макроні чи Мерці, союзників? Особисто я - ні. Я б називав їх навіть не партнерами, а попутниками.

Памʼятаєте заяви Мерца про "Тауруси" для України уже на другий день після обрання, якщо Путін не зупиниться? Путін зупинився? Тауруси передали?

От так і з цими "запевненнями".

2. Питання дефініцій. Одні кажуть - будуть гарантії "після закінчення бойових дій", інші - після "встановлення миру".

Це в якому майбутньому? Через рік-два-десять? А якщо національні парламенти цей документ не ратифікують, що тоді?

І що робити з позицією тих країн, які вже зараз кажуть, що воювати за нас не будуть? Вони і за себе-то не дуже й готові.

Висновок: електоральні цикли давлять на мізки так, що відбувається ерозія здорового глузду. Що ж…

3. Єдиним фактом, який можна зафіксувати на сьогоднішній день, є розуміння, що Європа вже далеко не єдина. Є відверті пособники Росії, є "ждуни", які згодні, щоб це вже нарешті хоч якось закінчилося, і є ще частина тих, хто хоче, щоб Україна вистояла. Хоч тезу про те, що Росія має однозначно програти, я сьогодні так і не почув.

4. Всі сьогоднішні дії не дають відповіді на запитання - а чи зупиняють вони путіна сьогодні. І відповідь однозначна - ні.

5. Субʼєктність України - в її Збройних силах. Хотілось би, щоб ще було б і в тилу, але зараз це ілюзія, бо не вистачило мудрості.

А загалом сценарій очевидний. Він вимальовується само собою. І він досі в перспективі нагадує корейський.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна політика ЄС мир війна
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
04 вересня 2025, 20:20
Понад 20 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку
04 вересня 2025, 17:59
Українська компанія Fire Point відкриває виробництво ракетного палива в Данії
03 вересня 2025, 20:51
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
У громадах Харківщини діти здобувають освіту в підземних школах
04 вересня 2025, 22:52
Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації
04 вересня 2025, 22:10
У Португалії трагічно загинув українець
04 вересня 2025, 21:52
Вакансії тижня на Харківщині: кого шукають та які зарплати пропонують
04 вересня 2025, 21:35
Чому українці обирають DIM.RIA для пошуку житла
04 вересня 2025, 20:57
У Харкові затримали таксиста, який з напарником обікрав військового
04 вересня 2025, 20:43
У Дніпрі суддили зрадника, який працював на російську ФСБ
04 вересня 2025, 20:21
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
04 вересня 2025, 20:20
Генералу СБУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні, обрали запобіжний захід
04 вересня 2025, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »