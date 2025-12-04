16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
04 декабря 2025, 15:52

Украину поставят перед выбором: "или – или"

04 декабря 2025, 15:52
В принципе, все пока прогнозировано
Кремлевские опрокидывают мяч на сторону переговорной группы Дональда Трампа, чтобы он предложил Владимиру Зеленскому: "Или берите эту немного причесанную "формулу принуждения Украины Ушакова - Дмитриеффа", или сразитесь еще всю зиму. То есть поставят перед выбором: "или - или".

Для этого создадут соответствующие условия. Встреча будет предложена на своей территории. Это будет выглядеть как ультиматум. Президент Трамп не очень надеется, что удастся это противостоять. Но если удастся, то ему это подходит.

Что сейчас может сделать украинская переговорная группа?

Продолжать время смысла нет. Но подготовить альтернативную дорожную карту нужно немедленно!

Для демонстрации реалистичности стремления к миру, а не его имитации, российская сторона должна согласиться на хотя бы три позиции, которые могут разблокировать (скорее – реально начать) переговоры: первая – безусловное прекращение огня; вторая – возвращение тел погибших и освобождение пленных (всех на всех); третья – обеспечение возвращения вывезенных на территорию оккупанта украинских граждан (прежде всего, детей).

Если этого посредник (США) не может добиться и считает, что можно давить только не пострадавшую от агрессии сторону – то это очень слабая позиция, которая вредит реноме лично Президента США Дональда Трампа.

Об этом ему обязательно напомнят в Конгрессе, который уже начинает готовиться к промежуточным выборам, а конгрессменам не нужно решение, которое выставит республиканцев в слабой позиции.

Единственный выход – усиление переговорной позиции Украины и влияния США. Надо прекратить принуждать к нереалистичным уступкам пострадавшую от агрессии сторону и начать уже наконец-то реально давить на агрессора!

