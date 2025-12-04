16:35  04 грудня
Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
16:23  04 грудня
Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
12:40  04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
04 грудня 2025, 15:52

Україну поставлять перед вибором: "або – або"

04 грудня 2025, 15:52
Читайте также на русском языке
В принципі, все поки прогнозовано
В принципі, все поки прогнозовано
фото: tsn.ua
Читайте также
на русском языке

Кремлівські перекидають м’яч на бік переговорної групи Дональда Трампа, щоб він запропонував Володимиру Зеленському: "Або беріть оцю трохи причесану "формулу примусу України Ушакова – Дмітрієффа”, або воюйте ще всю зиму. Тобто поставлять перед вибором: "або – або”.

Для цього створять відповідні умови. Зустріч запропонують на своїй території. Це буде виглядати як ультиматум. Президент Трамп не дуже сподівається, що вдасться це протиснути. Але, якщо вдасться, то йому це підходить.

Що може зараз зробити українська переговорна група?

Тягнути час сенсу немає. Але підготувати альтернативну дорожню карту треба негайно!

Для демонстрації реалістичності прагнення миру, а не його імітації, російська сторона має погодитися на хоча б три позиції, які можуть розблокувати (скоріше – реально розпочати) переговори: перша – безумовне припинення вогню; друга – повернення тіл загиблих і звільнення полонених (всіх на всіх); третя – забезпечення повернення вивезених на територію окупанта українських громадян (насамперед, дітей).

Якщо цього посередник (США) не може добитися і вважає, що можна тиснути лише не сторону, яка постраждала від агресії – то це дуже слабка позиція, яка шкодить реноме особисто Президента США Дональда Трампа.

Про це йому неодмінно нагадають у Конгресі, який вже починає готуватися до проміжних виборів, а конгресменам не потрібно рішення, яке виставить республіканців в слабкій позиції.

Єдиний вихід – підсилення переговорної позиції України та впливу США. Треба припинити примушувати до нереалістичних поступок постраждалу від агресії сторону й почати вже нарешті реально тиснути на агресора!

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США РФ політика мирний план Трампа
Європейські лідери закликали Зеленського до обережності, звинувативши США у "зраді" України та Європи
04 грудня 2025, 14:54
"Мирний план": Умєров проведе повторну зустріч із США в Маямі
04 грудня 2025, 07:15
Після позитивної оцінки переговорів із Путіним США запросили українську делегацію до Америки
03 грудня 2025, 19:46
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
За матеріалами ДБР судитимуть шахраїв, які заволоділи землями біля гірськолижного курорту на Буковині
04 грудня 2025, 17:37
Зараз всі бояться Шахедів і ракетних ударів, але є дещо значно небезпечніше
04 грудня 2025, 17:12
На Житомирщині чоловік під час застілля кинувся на товариша з ножем
04 грудня 2025, 16:55
Пропонували соціальні виплати: на Буковині жінка оформлювала "допомогу" і втратила гроші
04 грудня 2025, 16:40
Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
04 грудня 2025, 16:35
Як влада провалила підтримку ветеранів
04 грудня 2025, 16:33
Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
04 грудня 2025, 16:23
У 2026 році політичні партії отримають 865,5 млн гривень з державного бюджету
04 грудня 2025, 16:19
На Київщині чоловік прийшов у гості до товариша та вбив його
04 грудня 2025, 16:15
Франківець заявив про кіберпереслідування з боку колишнього бізнес-партнера: він під атакою геїв
04 грудня 2025, 15:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Всі блоги »