Миндич-гейт. Краткие итоги первой недели и прогнозы

Судя по всему, вторая серия разоблачений, де-факто, существует. Вопрос только один: будет ли она обнародована сейчас, висит ли дамокловым мечом неизвестный промежуток времени.

Тимур Миндич. Фото: ТСН

1. Подытоживая первую неделю скандала можем выделить несколько важных вещей:

- этот скандал стал самым большим за всю историю Украины и его политические последствия будут иметь многолетнее значение. Его невозможно будет погасить (забыть) или вытеснить другими поводами в многолетней перспективе. Он будет жить своей жизнью и будет весомым фактором политической жизни следующих лет со всеми вытекающими последствиями для главных Актеров по обе стороны баррикад;

- На сегодняшний день можно говорить о том, что бюрократическая система находится в разбалансированном состоянии и собрать ее вместе будет крайне сложно. Это один из основных вызовов. Пока, к счастью, речь не идет о неуправляемости системы. Мы можем говорить только о точечных итальянских стачках. Но, в целом, бюрократия притаилась в ожидании решения. Сейчас главное – пока нет саботажа.

- Настроения украинцев, похоже, можно свести к формуле: мы не выйдем на Майдан, мы все вспомним, мы еще больше ненавидим ТЦК (думаю ТЦК станет проблемой номер три после войны и коррупции со всеми вытекающими последствиями).

– О настроениях в армии скажу лишь очень корректно: марша на Киев не предполагается, как бы это кому-то не хотелось.

2. В следующие две недели будет попытка отправить в отставку правительство Свириденко и заменить его другим правительством. На сегодняшний день в Раде нет голосов ни на что: ни на отставку правительства, ни на назначение нового, ни на новый бюджет. Другими словами ко всем остальным, добавился типичный парламентский кризис. Это не самый страшный, но все же весомый кризис. Она все равно завершится отставкой этого правительства. Вопрос только когда: в ноябре или через три-четыре месяца.

3. В парламентско-правительственном кризисе есть два критических момента:

– затягивание кризиса приведет к резкому уменьшению управления в бюрократической системе. Точечные итальянские забастовки могут превратиться в массовые.

– Разговоры о новом правительстве ведутся в кадровой, а не ценностной плоскости. Есть большая угроза, что все изменения, которые будет предлагать новое правительство, сведутся к увеличению роли иностранцев в назначении чиновников и наблюдательных советов. Без дискуссии о том, какие реформы должно провести это правительство, его назначение не будет иметь никакого весомого эффекта кроме временного выпуска пара.

3. За эту неделю мы услышали ряд намеков о том, что вторая серия миндич-гейта, если она будет показана, будет касаться вопросов оружия. Я склонен считать, что эта серия, если она существует, появится гораздо позже. Она необходима исключительно для теоретически возможного предстоящего переговорного процесса. Но, как известно, страх ожидания иногда хуже самого ожидания.

4. На днях я писал о временной "вилке" для Украины.

- до 1.12.25 Еврокомиссия должна найти механизмы размораживания российских активов для передачи Украине (после нашего скандала шансы уменьшаются);

– С 1.03.26 начинается критический период для украинского бюджета.

Если в этот промежуток не будут найдены механизмы финансирования, у нас наступит огромный кризис (думаю будут найдены какие-то временные решения).

5. Все эти вещи (плюс ситуация на фронте, неизвестность с эпергетикой и др.) позволяют предположить, что существует вариант по подталкиванию нас к переговорам в марте-мае 2026 года. Это отдельная тема, но здесь я хотел обратить внимание только на следующие вещи:

- Мы не можем допустить того, чтобы вопрос мира был отвязан от гарантий безопасности для ЕС.

- Гарантами относительно длительного мира (несмотря на условность этого понятия) кроме ВСУ и нашего ВПК может быть или Китай или Китай и США. Другого варианта просто не существует.