Операция "Мидас": итоги по горячим следам

Банковая пошла по сценарию "тащить к последнему" и это ошибка, которая будет долго еще догонять

Банковая пошла по сценарию "тащить к последнему" и это ошибка, которая будет долго еще догонять

Скриншот с видео

1. За эти годы мы уже поняли: главная коммуникационная стратегия Банковой сводится к решению проблемы из-за создания другой проблемы. Но уровень скандала не позволяет применить эту стратегию сейчас. Поэтому затягивание времени с отставками, по-моему, будет иметь долговременные негативные последствия.

2. Главное последствие всей этой истории заключается в том, что в массовом сознании появились два антигероя (Миндич и Галущенко), которые персонально виноваты в том, что у нас нет света. Другими словами, этот скандал вышел за пределы коррупции и даже зарабатывания на войне.

3. С большой долей вероятности, мы можем говорить о том, что эта история будет обязательно поднята на международный уровень. Не исключено, что дальнейшие действия, в том числе кадровые, Банковая попытается согласовать с международными партнерами. И именно международные партнеры могут помочь (или не помочь) снизить градус информационного напряжения.

4. Главная задача Банковой добиться того, чтобы правительство не ушло в отставку. Главное желание оппозиции – на волне возмущения отправить правительство в отставку.

Сейчас трудно спрогнозировать, чем это закончится, но решающее слово будут иметь три фактора:

удачные или не удачные (с точки зрения блекаутов) атаки россиян;

решение международных партнеров помочь или не помочь приостановить информационные кампании внутри страны;

удачные или неудачные попытки Банковой создать новые информационные поводы, чтобы перебить тему Мидаса.

5. Повторю то, что уже говорил: эта история стала жить своей жизнью. И на каждом новом "повороте" у нас будут новые точки бифуркации.

При этом я еще раз хочу подчеркнуть: эта история, к сожалению, перестала быть исключительно внутриукраинской. И это может иметь свои последствия, в том числе и в вопросе переговоров.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского