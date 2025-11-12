Операция "Мидас": итоги по горячим следам
1. За эти годы мы уже поняли: главная коммуникационная стратегия Банковой сводится к решению проблемы из-за создания другой проблемы. Но уровень скандала не позволяет применить эту стратегию сейчас. Поэтому затягивание времени с отставками, по-моему, будет иметь долговременные негативные последствия.
2. Главное последствие всей этой истории заключается в том, что в массовом сознании появились два антигероя (Миндич и Галущенко), которые персонально виноваты в том, что у нас нет света. Другими словами, этот скандал вышел за пределы коррупции и даже зарабатывания на войне.
3. С большой долей вероятности, мы можем говорить о том, что эта история будет обязательно поднята на международный уровень. Не исключено, что дальнейшие действия, в том числе кадровые, Банковая попытается согласовать с международными партнерами. И именно международные партнеры могут помочь (или не помочь) снизить градус информационного напряжения.
4. Главная задача Банковой добиться того, чтобы правительство не ушло в отставку. Главное желание оппозиции – на волне возмущения отправить правительство в отставку.
Сейчас трудно спрогнозировать, чем это закончится, но решающее слово будут иметь три фактора:
- удачные или не удачные (с точки зрения блекаутов) атаки россиян;
- решение международных партнеров помочь или не помочь приостановить информационные кампании внутри страны;
- удачные или неудачные попытки Банковой создать новые информационные поводы, чтобы перебить тему Мидаса.
5. Повторю то, что уже говорил: эта история стала жить своей жизнью. И на каждом новом "повороте" у нас будут новые точки бифуркации.
При этом я еще раз хочу подчеркнуть: эта история, к сожалению, перестала быть исключительно внутриукраинской. И это может иметь свои последствия, в том числе и в вопросе переговоров.
Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского