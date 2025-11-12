08:21  12 листопада
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
20:58  11 листопада
В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
12 листопада 2025, 08:58

Операція "Мідас": підсумки по гарячих слідах

12 листопада 2025, 08:58
Читайте также на русском языке
Банкова пішла за сценарієм "тягнути до останнього" і це помилка, яка буде довго ще доганяти
Банкова пішла за сценарієм "тягнути до останнього" і це помилка, яка буде довго ще доганяти
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

1. За ці роки ми вже зрозуміли: головна комунікаційна стратегія Банкової зводиться до вирішення проблеми через створення іншої проблеми. Але рівень скандалу не дозволяє застосувати цю стратегію зараз. Тому затягування часу з відставками, як на мене буде мати довготривалі негативні наслідки.

2. Головний наслідок всієї цієї історії полягає в тому, що в масовій свідомості з'явилися два антигероя (Міндіч та Галущенко), які персонально винні в тому, що у нас немає світла. Іншими словами цей скандал вийшов за межі корупції і навіть заробляння на війні.

3. З великою долею імовірності ми можемо говорити про те, що ця історія буде обовʼязково піднята на міжнародний рівень. Не виключено, що подальші дії, в тому числі і кадрові, Банкова спробує погодити з міжнародними партнерами. І саме міжнародні партнери зможуть допомогти (або не допомогти) знизити градус інформаційної напруги.

4. Головне завдання Банкової добитися того, щоб уряд не пішов у відставку. Головне бажання опозиції – на хвилі обурення відправити уряд у відставку.

Зараз важко спрогнозувати чим це закінчиться, але вирішальне слово матимуть три фактори:

  • вдалі чи не вдалі (з точки зору блекаутів) атаки росіян;
  • рішення міжнародних партнерів допомогти чи не допомогти призупинити інформаційні кампанії всередині країни;
  • вдалі чи невдалі спроби Банкової створити нові інформаційні приводи, щоб перебити тему Мідаса.

5. Повторю те, що вже казав: ця історія почала жити власним життям. І на кожному новому "повороті" ми матимемо нові точки біфуркації.

При цьому я ще раз хочу наголосити: ця історія, на жаль, перестала бути виключно внутрішньоукраінською. І це може мати свої наслідки в тому числі і в питанні переговорів.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ скандал енергетика корупційна схема наслідки Галущенко Герман Валерійович Тимур Міндіч Банкова друг президента плівки НАБУ Мідас
Герман Галущенко відсторонений від обов'язків міністра юстиції
12 листопада 2025, 08:31
Втеча Міндіча за кордон: НАБУ обіцяє повернути бізнесмена в Україну
12 листопада 2025, 07:49
Журналісти "Схем" розкрили осіб фігурантів гучної справи "Мідас" – фото
11 листопада 2025, 22:26
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Сили ППО знешкодили 90 російських дронів, які вночі атакували Україну
12 листопада 2025, 08:57
Нічна атака на Одесу: пошкоджена багатоповерхівка
12 листопада 2025, 08:51
В Україні планують карати за розголошення наслідків обстрілів
12 листопада 2025, 08:45
Герман Галущенко відсторонений від обов'язків міністра юстиції
12 листопада 2025, 08:31
На Вінниччині судитимуть посадовців ЗСУ за розтрату коштів на закупівлях
12 листопада 2025, 08:28
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
12 листопада 2025, 08:21
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
12 листопада 2025, 08:13
Росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено підприємства та будинки, загинув чоловік
12 листопада 2025, 07:55
Втеча Міндіча за кордон: НАБУ обіцяє повернути бізнесмена в Україну
12 листопада 2025, 07:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »