Санкции Трампа – не о скором окончании войны

Санкции против Лукойла и Роснефти важны, но не приведут к немедленным переговорам

Фото: Associated Press

Если очень коротко, то ко всем предыдущим санкциям Россия приспосабливалась в течение 3-4 месяцев. Эти не станут исключением.

Главное отличие – увеличение добычи нефти странами Персидского залива и частичное изменение позиции Индии могут сделать эти санкции гораздо более сложными для РФ.

Но здесь есть одно "но". Индия, похоже, потребовала: мы готовы обходить санкции, если вы согласитесь локализовать производство С-400 (возможно даже С-500) на территории Индии. До сих пор Россия была категорически против этого. Собственно, от ответа на этот вопрос (желательно быстрого) будет зависеть позиция Индии. Правда, здесь включится и Вашингтон с давлением на Индию. Потому что маркером свой-чужой в новом мире есть три вещи: у кого ты покупаешь оружие, АИ и ИТ решения.

Также стоит обратить внимание, что возможности выкупать излишки российской нефти (если Индия будет уменьшать закупки) не безлимитны. Поэтому с большой долей вероятности Россия может столкнуться в перспективе 2-4 месяцев с серьезным обвалом нефтяных поступлений (минимум 10-15%). Но опять-таки для этого должны совпасть все факторы.

Но даже при таких обстоятельствах это не означает, что просчитав это все, Путин садится завтра за стол переговоров уже завтра.

Пока эти санкции – отложенная по времени проблема. И именно так к ней относится Путин. Кроме всего прочего, он знает: в определенный момент Запад скажет: мы не можем допустить полного унижения РФ.