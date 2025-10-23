Санкції Трампа – не про швидке закінчення війни

Санкції проти Лукойла та Роснєфті важливі, але не призведуть до негайних переговорів

Фото: Associated Press

Якщо дуже коротко, то до всіх попередніх санкцій Росія пристосовувалася протягом 3-4 місяців. Ці не стануть виключенням.

Головна відмінність – збільшення видобутку нафти країнами Перської затоки та часткова зміна позиції Індії можуть зробити ці санкції набагато складнішими для РФ.

Але тут є одне "але". Індія, схоже, виставила вимогу: ми готові обходити санкції, якщо ви погодитеся локалізувати виробництво С-400 (можливо навіть С-500) на території Індії. Досі Росія була категорично проти цього. Власне, від відповіді на це питання (бажано швидкої) залежатиме позиція Індії. Правда, тут включиться і Вашингтон з тиском на Індію. Бо маркером свій-чужий в новому світі є три речі: в кого ти купуєш зброю, АІ та ІТ рішення.

Також, варто звернути увагу, що можливості викуповувати надлишки російської нафти (якщо Індія зменшуватиме закупівлі) не безлімітні. А тому з великою долею імовірності Росія може зіткнутися в перспективі 2-4 місяців з серйозним обвалом нафтових надходжень (мінімум 10-15%). Але знову-таки, для цього мають спів пасти всі фактори.

Але навіть за таких обставин це не означає, що прорахувавши це все Путін сідає завтра за стіл переговорів вже завтра.

Поки ці санкції – відкладена в часі проблема. І саме так до неї ставиться Путін. Крім всього іншого він знає: в певний момент Захід скаже: ми не можемо допустити повного приниження РФ.