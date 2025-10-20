10:55  20 октября
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
08:24  20 октября
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
15:37  19 октября
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
20 октября 2025, 08:39

Говорил ли Трамп отдать весь Донбасс

20 октября 2025, 08:39
Встреча Трамп-Путин предварительно состоится 30 октября. А это значит, что в течение следующих дней мы будем иметь десятки вбросов самых сенсационных и преимущественно несуществующих подробностей
Фото: из открытых источников
1. Когда мы говорим о Трампе, мы должны помнить две вещи: во-первых, он обучен Аляской и понимает, что прямое давление на Украину приведет к тому, что снова все, даже протрамповские СМИ, объединятся против него. Во-вторых, переговорная стратегия Трампа – это стратегическая неопределенность (оппонент до последнего момента не понимает, что предложит Трамп).

2. Я повторю то, что писал и раньше: переговоры в Будапеште (даже разговоры о них, если они не состоятся) – это часть переговорной стратегии с Китаем. Трамп (его администрация) в течение последних месяцев делала все от себя зависящее, чтобы Китай не смог создать своей жесткой коалиции и вышел на переговоры с США в окружении группы сателлитов, имеющих общую позицию (прежде всего по сохранению нынешней системы мировой торговли, которые планомерно разрушают США последние 6-7 лет). Трамп уже выполнил план минимум: такой коалиции нет и не будет. А наиболее преданный (зависимый) сателлит Китая – Россия, перед этими переговорами будет в подвешенном состоянии, чем бы ни закончились переговоры в Будапеште.

3. Я пока слабо верю в мир: Путин сделает все от себя зависящее, чтобы сорвать переговоры и для своего "информпространства" подаст это как попытку Украины сорвать переговоры. Но эта история не будет работать на американские СМИ, несмотря на то, что Кремль расконсервирует все свои секретные консервы-журналистов.

4. Чем Трамп может давить на Путина? К сожалению, только Томагавками, которые полетят на российскую нефтеперевалку. Но Томагавки были и остаются исключительно гибридным оружием, которым пока пугают Путина. Трамп наверняка будет говорить о них и в Будапеште. Повлияет ли это на результат переговоров – неизвестно. И вопрос здесь не в логике, ведь условия для Путина очень привлекательны, а в психиатрии.

5. Вариантов развития есть два. Менее реалистичный: Путин соглашается на перемирие по линии разграничения и заставляют нас согласиться на языково-церковно-ракетные компромиссы. И тогда нас будут заставлять в течение 45-60 дней провести президентские выборы (выборы в ВР за это время провести будет невозможно).

Если переговоры будут сорваны, что вероятнее всего, мы переходим в стадию продолжения войны, где вопрос мира уже будет практически невозможен без переговорных компромиссов между США и КНР.

