12:11  08 грудня
На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
08 грудня 2025, 12:59

У нас свідомий вибір довгої війни заради збереження правлячої касти

08 грудня 2025, 12:59
Читайте также на русском языке
В Америці оприлюднено оновлену Стратегію Нацбезпеки. А що у нас?
В Америці оприлюднено оновлену Стратегію Нацбезпеки. А що у нас?
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чорним магам на Банковій треба не ляльками вуду бавитися, а вчитуватися в драфт майбутнього світу, в якому:

1. Перше місце в списку загроз і викликів – Китай. Цим усе сказано. Для США наша війна на іншому континенті – це війна на іншому континенті, в якій Америка наперед виграла, маючи на руках рідкісноземельну угоду з жертвою.

2. Росія визначена як загроза євроатлантичному порядку, але не Україні. Америка все, що планує робити з росією, – (цитата) "обмежувати, стримувати, позбавляти інструментів впливу".

3. Національною ідеєю Америки сформульовано "Свій інтерес понад усе". Національний егоїзм замість "спільних цінностей". Прагматика замість романтики. Чітко й ясно.

А що у нас?

А у нас щодо Китаю жодної стратегії. А у нас нульова суб’єктність і повна залежність від третіх рішень третіх сторін. А у нас свідомий вибір довгої війни заради збереження правлячої касти. А у нас усі очікують на прізвище нового єрмака замість відновити функціональність Парламенту й Уряду в рамках парламентсько-президентської республіки. А у нас далі бетонується модель одноосібного узурпатоправління. А у нас готові звинувачувати Трампа й Європу у всіх провалах, бо чіпати зелену силову вертикаль і страшно, й неможливо. А у нас усім заправляє неорганізована, хаотична, залежна від емоцій та куражу людина без освіти й політичного мислення. А у нас 28 безпекових угод і країна над прірвою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США Китай політика війна влада
Умєров отримав від США дані про переговори з Росією і передасть їх Зеленському
08 грудня 2025, 10:40
Трамп заявив, що Росія згодна на мирний план, але Зеленський його ще не читав
08 грудня 2025, 07:38
У Трампа зробили нову заяву про мир в Україні
06 грудня 2025, 18:03
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
У Кривому Розі загорівся житловий будинок: квартира вигоріла вщент
08 грудня 2025, 14:55
Перебронювати працівників через "Дію" можна буде лише за 24 години
08 грудня 2025, 14:15
Кабмін спростив бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств
08 грудня 2025, 13:48
ДБР суттєво нарощує боротьбу з корупцією
08 грудня 2025, 13:19
Зґвалтування 13-річної дитини на Дніпропетровщині: прокуратура оскаржуватиме рішення суду
08 грудня 2025, 13:14
У Кам'янці-Подільському посадовців судитимуть за незаконний демонтаж корпусу лікарні
08 грудня 2025, 13:13
Українські прикордонники вибороли "золото" на чемпіонаті Європи з гирьового спорту
08 грудня 2025, 13:09
Стефанчук підписав держбюджет-2026: документ передали Зеленському
08 грудня 2025, 12:58
На Запоріжжі пролунали вибухи: росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі
08 грудня 2025, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »