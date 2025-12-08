В Америці оприлюднено оновлену Стратегію Нацбезпеки. А що у нас?

Чорним магам на Банковій треба не ляльками вуду бавитися, а вчитуватися в драфт майбутнього світу, в якому:

1. Перше місце в списку загроз і викликів – Китай. Цим усе сказано. Для США наша війна на іншому континенті – це війна на іншому континенті, в якій Америка наперед виграла, маючи на руках рідкісноземельну угоду з жертвою.

2. Росія визначена як загроза євроатлантичному порядку, але не Україні. Америка все, що планує робити з росією, – (цитата) "обмежувати, стримувати, позбавляти інструментів впливу".

3. Національною ідеєю Америки сформульовано "Свій інтерес понад усе". Національний егоїзм замість "спільних цінностей". Прагматика замість романтики. Чітко й ясно.

А що у нас?

А у нас щодо Китаю жодної стратегії. А у нас нульова суб’єктність і повна залежність від третіх рішень третіх сторін. А у нас свідомий вибір довгої війни заради збереження правлячої касти. А у нас усі очікують на прізвище нового єрмака замість відновити функціональність Парламенту й Уряду в рамках парламентсько-президентської республіки. А у нас далі бетонується модель одноосібного узурпатоправління. А у нас готові звинувачувати Трампа й Європу у всіх провалах, бо чіпати зелену силову вертикаль і страшно, й неможливо. А у нас усім заправляє неорганізована, хаотична, залежна від емоцій та куражу людина без освіти й політичного мислення. А у нас 28 безпекових угод і країна над прірвою.